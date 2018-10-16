Satranç turnuvası heyecanı başlıyor
Türkiye Satranç Federasyonu eski Başkanlarından Hayri Özbilen adına düzenlenen 5. Anma Satranç Turnuvası’na Kartal Belediyesi ev sahipliği yapıyor. 82 sporcunun katıldığı turnuva, 17 Ekim’e kadar devam ediyor.
Satranç turnuvalarıyla, genç beyinlerin bu sporla tanışmasını sağlayarak hayatlarında ileriyi görebilme, gerekli hamleleri yapabilme becerilerinin gelişmesine yardımcı olunması amaçlanıyor. Bu hedefle düzenlenen 5. Anma Satranç Turnuvası başladı. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, 5. Hayri Özbilen Anma Satranç Turnuvası’nın açılışını yaptı.
Kartal Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen ve 82 sporcunun katıldığı turnuvanın açılış törenine Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Arda Kılıç, İl Temsilcisi Rıza Öney, Kartal İlçe Temsilcisi Besim Baş, turnuva başhakemi Özgür Acar, sporcular ve aileleri katıldı. 7’den 70’e her yaştan sporcunun katıldığı turnuva 17 Ekim’e kadar devam edecek.
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