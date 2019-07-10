Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü değişti
Şanlıurfa'da Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Şerafettin Turan'dan boşalan koltuğuna MEB Maarif Müfettişi İsmail Yapıcıer atandı.
Türkiye’nin en kalabalık kentleri arasında yer alan ve 650 binin üzerindeki öğrencisiyle birçok ilin nüfusunu geride bırakan Şanlıurfada il milli eğitim müdürü değişti. 2.5 yıldır İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini üstlenen Şerafettin Turan'ın görevi sona erdi. Turan'ın yerine bir süre Tekirdağ'da görev yapan ve şuan da Milli Eğitim Bakanlık (MEB) Maarif Müfettişli olan Şanlıurfa doğumlu İsmail Yapıcıer Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.
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