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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 01.11.2019 - 15:13, Son Güncelleme:/

‘Sanata dair hassasiyetin gelişmesini bekliyoruz’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, müzik ve eğitim arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, "Biz bir ilkokul öğrencimizden elbette bir virtüöz olmasını beklemiyoruz ama sanata dair hassasiyetinin gelişmesini, estetik duygularının olgunlaşmasını bekliyoruz. Olumlu bir yaklaşım bekliyoruz çocuklarımızdan, bir enstrümanla alakalı bir hoşluk bekliyoruz" dedi.

‘Sanata dair hassasiyetin gelişmesini bekliyoruz’
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Kuruluşunun ve Eğitime Başlamasının 95’inci Yılında Musiki Muallim Mektebi Çalıştayı’na katıldı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin desteğiyle Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştay, Cumhuriyet tarihinin ilk müzik öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla 1 Kasım 1924’te eğitim-öğretime açılan ‘Musiki Muallim Mektebi’ binasında gerçekleştirildi. Türkiye’de müzik eğitiminin dünü, bugünü ve yarınının detaylı bir şekilde değerlendirildiği çalıştaya Bakan Selçuk ile birlikte Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak katıldı.

‘Sanata dair hassasiyetin gelişmesini bekliyoruz’

‘MÜZİK EĞİTİMİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İSTEDİK’
Bakan Selçuk, müziğin birleştirici gücüne değinerek şöyle konuştu:
"Müzik eğitiminin Türkiye’deki mevcut durumunun fotoğrafını çekmek ve yeni bir istikameti hep birlikte tartışmak, zamanın ruhunun gerektirdiği çabaları ortaklaşa göstermek düşüncesiyle Cumhuriyetimizin bu ilk eserlerinden birisinin çatısı altında düşünelim istedik. Bunun üzerine gereken Türkiye birikimi nedir ve neler yapılabilir hep birlikte nasıl bir çalışma yapabiliriz, yeni bir tazelenme nasıl gerçekleşebilir sorusunu da gündeme getirdik. Müzik hayatımızın vazgeçilmezi ve nitelikli her müzik türü ‘dünyanın bütün çiçekleri’ gibi. Bizler müziği bir çocuğun kişiliğinin oluşumunun bir aracı olmanın çok ötesinde insan olmanın bir vasıtası olarak görüyoruz. Ve müziğin, sanatın ince ayarından geçmemiş olan kişilerin de ruhunun yeterince inkişaf edemeyeceği ya da şahsiyetinin oluşumunun yeterince tamamlanamayacağı konusunda vurgumuzu hep yapıyoruz. Eğer bu çalıştayda çocuklarımızın duyusal anlamda gelişmelerine, duygu gelişimlerine hizmet edecek yeni bir atılım yapabilirsek bundan ziyadesiyle mutlu olacağımı ifade etmek isterim.

SANATA DAİR HASSASİYETİN GELİŞMESİNİ BEKLİYORUZ
Müzik aslında bizim çocuklarımızın mezun profilinde görmek istediğimiz çok temel bir içeriği de kapsıyor. Bir çocuğun eline bağlama verseniz arkasından Gevheri de gelir, Karacaoğlan da gelir, Yunus Emre de gelir. Yani sizin oturup da kitaplar dolusu kültür aktarımı için akademik bilgi vermenize belki de hiç gerek yok. Sadece bir bağlama bu işlevi görebilir. Yani biz bir ilkokul öğrencimizden elbette bir virtüöz olmasını beklemiyoruz ama sanata dair hassasiyetinin gelişmesini, estetik duygularının olgunlaşmasını bekliyoruz. Olumlu bir yaklaşım bekliyoruz çocuklarımızdan, bir enstrümanla alakalı bir hoşluk bekliyoruz."

MÜZİK DİNLETİSİ SUNULDU
Konuşmaların ardından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Oda Orkestrası, klasik müzik, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eserlerinden oluşan bir müzik dinletisi sundu. ‘Okul-müzik-eğitim’ çerçevesinde 1924’ten itibaren yapılanlar ile Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu dahilinde yapılabileceklere dönük, geniş ufuklu tespit, değerlendirme ve önerilerin ele alındığı çalıştayın sonuç raporunun, bundan sonra gerçekleştirilecek müzik eğitimiyle ilgili yol gösterici bir içeriğe sahip olması bekleniyor.

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