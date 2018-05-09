‘Sanat ve Ekoloji Festivali’ cumartesi
Veli ve öğrenciler için doğanın içinde bir gün geçirebilecekleri ‘Sanat ve Ekoloji Festivali’ yapılıyor. Etkinlik cumartesi günü yapılacak.
Veliler, öğrenciler ve eğitimciler ‘Sanat ve Ekoloji Festivali’nde biraraya gelecek. 12 Mayıs Cumartesi günü ,, tarafından düzenlenecek festivalde birçok etkinlik yer alacak. ‘Doğa Sanat Atölyeleri’, ‘Ekoloji ve Doğa Etkinlikleri’, katılımcıların yarışabileceği spor oyunları, lise müzik gruplarının konserleri, halk oyunları finalist gösterileri, zumba, ritim show ve birçok etkinliğin yer aldığı festival Murat Dalkılıç konseriyle sona erecek.
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