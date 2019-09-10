Sanat tarihi ve arkeoloji öğrencilerine müze ve ören yerleri ücretsiz olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bakanlığın Ulus'taki tarihi binasında ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı İş Birliği Protokolü’ imza töreninde bir araya geldi. Bakanlık olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan çalışmayla küçük öğrencilerin bakanlığa bağlı müzelerde eğitim alması için çalıştıklarını söyleyen Ersoy, üniversiteleri de kapsayan kültürel ve sanatsal faaliyetler olmasını istediklerini belirtti. Kültür ve sanatın toplumun çok büyük bir kısmını kapsayacak şekilde genişletilmesi öncelikli hedeflerin arasına girdiğini anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"YÖK'e bağlı üniversitelerin kullanabileceğimiz teknik özellikleri yeterli olan salonları Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı genel müdürlükler tarafından başta tiyatro ve güzel sanatlar olmak üzere kullanılabilir hale gelmesi, halkın da hem üniversiteyle kaynaşması hem de üniversitelerde çalışan öğrencilerin, akademisyenlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlerle iç içe olması bizim ve üniversiteler açısından çok çok faydalı olacak.

Arkeoloji ve sanat tarihi öğrencileri için yeni bir çalışma başlattık. Bu öğrenciler için Müze Kart yazılımımızda değişikliğe giderek müze ve ören yerleri ziyaretlerini ücretsiz hale getireceğiz. Çok kısa bir sürede bu yazılımı tamamlayacağız. Sanat tarihi ve arkeoloji öğrencilerinin asli işleri kazı ve kazı başkanlıkları olduğu için onlara müze ve ören yerlerini ücretsiz hale getireceğiz ve önümüzdeki seneye yetiştirmeyi planlıyoruz.

Kazı sürelerinin 12 aya çıkarılması için çalışıyoruz. Bu bağlamda ilk etapta 20 kazı alanının süresini 12 aya çıkarıldı. Üniversitelerde arkeolog ve sanat tarihi mezunumuz oluyor. Bu 12 aylık program dahilinde alınan kazı başkanlıklarına ilave minimum beş arkeolog ve iki sanat tarihçisi şartı getiriyoruz. Bakanlığımız tarafından yapılan yaklaşık 122 yerli kazı başkanlığı var. Bu da ortalama 600-700 civarında arkeoloğun 200-300 civarında sanat tarihçisinin tamamı bu programa alındığı zaman istihdam edilmeleri anlamına geliyor. 1 Ocak'a kadar 20 olan kazı başkanlığını 60'a çıkarmayı hedefliyoruz. Daha fazla dosya gelirse, onları da gündeme alacağız. 60 ile sınırlı kalmayacağız. 2021 yılında da tamamını bu kapsama alıp 122'sinin de 12 ay kazı kapsamına alınmasını sağlayacağız.

Yekta Saraç'a idealist, çalışkan kazı başkanlarına ihtiyacımız olduğunu ilettim. Bu konuda destek bekliyoruz. Yaşı ilerleyen kazı başkanlarını da emekli edeceğiz.”

‘MÜZE KART AKADEMİ FARKINDALIK OLUŞTURACAK’

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapacakları protokolle Türkiye'de yapılmayan bir çalışmayı hayata geçireceklerini anlattı. Saraç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Protokolün, üniversitelerimizin bünyelerinde bulunan konservatuarlarda ve konferans salonlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müştereken halka hizmet bağlamında ve üniversitelerin birer mükemmeliyet merkezi olması doğrultusunda bir eylem planını barındırdığını göreceğiz. YÖK olarak bu projeye önem veriyoruz. Protokol, Müze Kart Akademi ismiyle öğrencilerin ve akademisyenlerimizin müze ve ören yerlerine girişlerine ve ziyaret etmelerine, dolayısıyla tarihi ve kültürel dokuyla bütünleşmelerine imkân sağlayacak. Bu hususta bir farkındalık oluşturacak.

Bakanlık kısa süre içerisinde konunun detaylarını açıklayacak. Protokol kapsamında belirlenecek pilot üniversitelerde ‘şehir ve medeniyet’ dersleri verilecek. Bu dersler çerçevesinde uygulamalı, gezilerle bütünleşecek, eğitim ve öğretim programının kurgulanmasını düşünüyoruz. Bakanlık ile YÖK'ün yapacağı girişimler ciddi bir koordinasyon gerektiriyor. Bunun için YÖK bünyesinde bir komisyon oluşturacağız. Komisyonda bakanlık temsilcileri de yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim ve sertifikasyon verilmesini de destekleyeceğiz. Bakan Ersoy’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”

TİYATROLARI ÜNİVERSİTELERDE PERDE AÇACAK

Protokol kapsamında bakanlık tarafından yıl içerisinde yükseköğretim kurumlarına yönelik belirli sayıda etkinlik destek çağrısı yapılacak. Bu çağrıya başvuruda bulunan üniversitelerin teknik şartlar göz önünde bulundurularak seçilenleri, Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlüğü ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün resmi programına alınacak. Bu kapsamda ‘Müze Kart Akademi’ adından yeni bir müze kart oluşturulacak ve akademinin yükseköğretim kurumlarında tanıtım ve satışının yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek. Şehir ve medeniyet dersleri bünyesinde yıl içerisinde gezi, müze, ören yerleri ziyaretleri desteklenecek. YÖK, bakanlığın ihtiyaç duyduğu alanlarda sertifikasyon ve diğer eğitim programları verecek.