‘Sanal ortamda da çocuğunuzun elini bırakmayın’

Kontrolsüz teknoloji kullanımı çocuklar arasında çok yaygınlaşmaya başladı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur, çocukların teknoloji bağımlısı olmalarındaki en büyük etkenin aileleri olduğunu söylüyor. Yavuz, “Çocuklar aslında doğuştan fiziksel nesnelere yönelim gösterirler ancak veli sürekli onları teknolojiyle uyutmaya, yemek yedirmeye, dikkatlerini çekmeye, sakinleştirmeye, susturmaya çalıştıkça onlar da teknolojik cihazlara yöneliyor. Dolayısıyla aslında teknoloji bağımlılığı diye bir şey yok, ancak çocuğuyla ilgilenmeyen, onlarla verimli vakit geçirmeyen ve onların ihtiyaçlarını gidermeyen anne-baba var” dedi.

‘BİLGİSAYAR ÖĞRENMEK İÇİN KULLANILDIĞINDA ÜRETİM YAPILIR’

Çocuğun sosyal medyada bulunmadığı ve internete bağlı olmadığı anlarda sinirlenmesinin sebebinin bağımlılık özelliklerini gösterdiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Samur, “Sürekli aklı internette olan çocuklar, arkadaşlarıyla dışarda vakit geçirmek yerine internet ve bilgisayarla ilgilenmek istiyor olabilir. Ödevleri, sosyal ve spor etkinlikleri, yemeği, uykusu, arkadaşlık ilişkisi ve ailesiyle ilişkileri gibi kendisinin etrafındaki birçok durum onları etkiliyor. Anne-babanın çocuğunun teknolojiyle aşırı ilgilenmesi, oynaması, zaman geçirmesiyle ilgili olarak şikayeti varsa bu bir belirtidir. Öğrenciler, sadece bilgisayarda ödev için araştırma yaptıklarında makale, sunum hazırlıyor ve yazılım dillerini öğreniyorlarsa ancak o şekilde üretim yapabilirler. Biz bunu daha çok tavsiye ediyoruz. Teknolojiyi tüketimden ziyade üretim odaklı kullanıyorlarsa doğru amaçla kullanmış olurlar” dedi.

İLKOKUL İÇİN 1, ORTAOKUL İÇİN 2 SAAT

Yrd. Doç. Dr. Samur, pediatri derneklerinin 0-2 yaş arasındaki çocuklar için mümkün olduğunca teknolojiden uzak bir hayat, 3-6 yaş için günde maksimum 45 dakika ekran süresi, ilkokul için 1, ortaokul için 1 buçuk ve lise için de 2 saat ekran süresi tavsiye ettiklerini söyledi. Samur, “Bunun yanında mutlaka anne-baba, çocukla maruz kaldığı içerik hakkında sohbet etmeli ve pasif bir tüketimden ziyade aktif bir etkileşim gerçekleştirilmeli. Eğer anne ve baba çocuklarının hafta içi hiç teknoloji kullanmadığını ama hafta sonu izin verdiklerini söylüyorsa, orada veli-çocuk ilişkisi her şeyden daha önemli” diye konuştu.

Çocukların yaşına uygun dijital oyunlar oynayabileceğini, sosyal medyada yer alabileceğini ve video kanallarını da ziyaret edebileceğini belirten Samur, velilerin sanal ortamlarda da çocuklarının elini bırakmaması gerektiğinin önemli olduğunu söyledi.