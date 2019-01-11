Samsun'da 2019 sonunda tekli eğitime geçilecek
Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun'da 2019 yılının sonunda ikili eğitimden tekli eğitime geçiyoruz. Yani okul binalarını tamamlıyoruz. 70 kişilik sınıflardan 20-25 kişilik sınıflara düşüyoruz" dedi.
Samsun Valisi Osman Kaymak, 2019 yılı sonunda ikili eğitimden tekli eğitime geçileceğini söyledi. Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen '2023 Eğitim Vizyonu Değerlendirme Çalıştayı'nda, kendisinin de bir veli olduğunu belirtti. Herkesin eğitimle ilgili söyleyecek sözü bulunduğunu söyleyen Kaymak, "Hepimiz zaman zaman okullardaki öğretmen ve öğrencilerimizin yaşadığı sorunlara şahit oluyoruz. Hepimizin eğitim hakkında söyleyeceği bir şeyler var. O anlamda bu çalıştayda herkes tecrübelerini anlatsın, düşüncesini rahat şekilde ortaya koysun ve çıktıları hep birlikte yorumlayalım. Sahada insanları dinleyerek, onlar üzerinden yorum yaparak bir sonuca varıp doğruyu keşfetmek çok önemli" dedi.
Kaymak, kentte tamamen tekli eğitime geçileceğini belirterek şöyle devam etti:
"Samsun'da 2019 yılının sonunda ikili eğitimden tekli eğitime geçiyoruz. Yani okul binalarını tamamlıyoruz. 70 kişilik sınıflardan 20-25 kişilik sınıflara düşüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında, 'Ben de 50 kişilik sınıflarda okudum' demişti. Aslında bazen bina da çok önemli değil ama içini dolduracak öğretmen ve öğrenci önemlidir. O anlamda öğretmenlerimizin yetişmesi de önemli. Bunun yanı sıra okul, veli ve öğretmen eğitimlerini çok önemsiyoruz. Kentte gerçekleştirilecek projeler arasında Türkiye'ye örnek çalışmaların olduğunu düşünüyoruz. 'Maarif Hareketi' ile 'Samsun İçin Okuma Vakti' projeleri de bunların arasında. Akademik başarıyı da önemsiyoruz. Çocukların iyi bir mesleğinin olmasının yanı sıra iyi bir insan olmalarını da istiyoruz."
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de yürütülen faaliyetlerle eğitim vizyonuna nasıl renk katabileceklerini düşündüklerini belirterek, "Ufkumuzu nasıl yönlendirebiliriz, işte bütün bunların beyin fırtınasını gerçekleştiriyoruz. 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacı, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı, duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek" dedi.
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