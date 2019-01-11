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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
11.01.2019 - 14:34, Son Güncelleme:/

Samsun'da 2019 sonunda tekli eğitime geçilecek

Samsun Valisi Osman Kaymak,  "Samsun'da 2019 yılının sonunda ikili eğitimden tekli eğitime geçiyoruz. Yani okul binalarını tamamlıyoruz. 70 kişilik sınıflardan 20-25 kişilik sınıflara düşüyoruz"  dedi. 

Samsun'da 2019 sonunda tekli eğitime geçilecek
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Samsun Valisi Osman Kaymak, 2019 yılı sonunda ikili eğitimden tekli eğitime geçileceğini söyledi. Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen '2023 Eğitim Vizyonu Değerlendirme Çalıştayı'nda, kendisinin de bir veli olduğunu belirtti. Herkesin eğitimle ilgili söyleyecek sözü bulunduğunu söyleyen Kaymak, "Hepimiz zaman zaman okullardaki öğretmen ve öğrencilerimizin yaşadığı sorunlara şahit oluyoruz. Hepimizin eğitim hakkında söyleyeceği bir şeyler var. O anlamda bu çalıştayda herkes tecrübelerini anlatsın, düşüncesini rahat şekilde ortaya koysun ve çıktıları hep birlikte yorumlayalım. Sahada insanları dinleyerek, onlar üzerinden yorum yaparak bir sonuca varıp doğruyu keşfetmek çok önemli" dedi.

Kaymak, kentte tamamen tekli eğitime geçileceğini belirterek şöyle devam etti:
"Samsun'da 2019 yılının sonunda ikili eğitimden tekli eğitime geçiyoruz. Yani okul binalarını tamamlıyoruz. 70 kişilik sınıflardan 20-25 kişilik sınıflara düşüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında, 'Ben de 50 kişilik sınıflarda okudum' demişti. Aslında bazen bina da çok önemli değil ama içini dolduracak öğretmen ve öğrenci önemlidir. O anlamda öğretmenlerimizin yetişmesi de önemli. Bunun yanı sıra okul, veli ve öğretmen eğitimlerini çok önemsiyoruz. Kentte gerçekleştirilecek projeler arasında Türkiye'ye örnek çalışmaların olduğunu düşünüyoruz. 'Maarif Hareketi' ile 'Samsun İçin Okuma Vakti' projeleri de bunların arasında. Akademik başarıyı da önemsiyoruz. Çocukların iyi bir mesleğinin olmasının yanı sıra iyi bir insan olmalarını da istiyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de yürütülen faaliyetlerle eğitim vizyonuna nasıl renk katabileceklerini düşündüklerini belirterek, "Ufkumuzu nasıl yönlendirebiliriz, işte bütün bunların beyin fırtınasını gerçekleştiriyoruz. 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacı, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı, duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek" dedi.

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