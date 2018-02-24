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    Şampiyonluğu hamile öğretmenlerine hediye ettiler

    Hürriyet Eğitim
    24.02.2018 - 16:38 | Son Güncelleme:

    Liseli kızlar basketbol şampiyonu oldu. Öğrenciler şampiyonluğu, 9 aylık hamile olan ve maçı karnı burnunda izlemeyen beden eğitimi öğretmenlerine armağan etti.

    İstanbul Liseler Arası Genç Bayanlar kategorisinde mücadele eden Oğuzkaan Koleji Kız Basketbol takımı, Bayrampaşa Çetin Emeç Spor Kompleksi’nde oynanan final maçında İstanbul İl Şampiyonu oldu. Genç sporcular,  galibiyeti 9 aylık hamile olan ve karnı burnunda maç izlemeyen beden eğitimi öğretmenleri Neşe Hayat Gündüz'e armağan etti. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Yılmaz, "Onlarla gurur duyuyorum. Bugün kalbimiz genç sporcularımızla birlikte attı ve onlar da bizim yüzümüzü güldürdü. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

    Etiketler: Oğuzkaan Koleji , ÖĞRETMEN , ÖĞRENCİ , Lise , Basketbol , Şampiyon
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