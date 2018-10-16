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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
16.10.2018 - 16:45, Son Güncelleme:

‘Sakin Şehir’in ‘sessiz’ okulları

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‘Sakin Şehir’in ‘sessiz’ okulları

Ordu'nun ‘Sakin Şehir’ unvanlı Perşembe ilçesindeki tüm okullarda, öğrencilerin sorumluluk duygularını artırmak ve kendi zamanlarını yönetebilmelerini sağlamak amacıyla zil uygulaması kaldırıldı.

Perşembe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Zilsiz Okul Projesi’ kapsamında, öğretmen ve öğrencilerin derse giriş ve çıkışlarının bildirildiği zil uygulamasının kaldırılmasına karar verildi. İlçedeki 17 okulda uygulamaya konulan projeyle öğrencilerin zamanı daha dikkatli kullanmaları, sorumluluk bilinci ve güven duygusu kazanmaları amaçlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çulfaz, ‘Sakin Şehir’ unvanına sahip ilçedeki tüm okullarda ‘Zilsiz Okul Projesi’ni hayata geçirdiklerini söyledi. ‘Zil çalmadan kontrolümde zaman’ sloganıyla uygulamanın başladığını belirten Çulfaz, projeyle öğrencilerin zamanı kontrol edebilme kabiliyetlerinin gelişmesini amaçladıklarını belirtti.

Çulfaz, ilçe merkezindeki okullarda aynı anda zil çaldığı zaman gürültü kirliliği oluştuğunu söyleyerek "Bu uygulama sayesinde artık zil seslerini duymuyoruz. Sakin şehir konseptine uygun şekilde okullarımız da sükunete ermiş oldu. Bu uygulamayla öğrencilerimiz zil olmadan kendilerini kontrol edebilme kabiliyeti kazanıyor" dedi. Uygulamanın hayata geçmesinin ardından küçük yaştaki bazı öğrencilerin ilk etapta zorlandığını belirten Çulfaz, artık tüm öğrencilerin uygulamaya alıştığını anlattı.

‘Sakin Şehir’in ‘sessiz’ okulları

ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUN
Öğrencilerden Hamit Aydemir, "İlk etapta zorlanmıştık ancak şimdi alıştık. Her sınıfta saat var. Bu saatlere bakarak kendimizi ayarlıyoruz" dedi.

Simge Kurt ise "Bize zamanı denetlemeyi, kontrol etmeyi öğretti. Derslere girerken de çıkarken de kendimizi bu uygulamaya göre ayarlıyoruz. Bir nevi bu uygulama bize sorumluluk yüklemiş oldu" diye konuştu.

İlayda Çılgın da uygulamanın kendilerine zamanı nasıl kullanmaları gerektiği konusunda sorumluluk verdiğini söyledi.

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