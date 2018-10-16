‘Sakin Şehir’in ‘sessiz’ okulları
Ordu'nun ‘Sakin Şehir’ unvanlı Perşembe ilçesindeki tüm okullarda, öğrencilerin sorumluluk duygularını artırmak ve kendi zamanlarını yönetebilmelerini sağlamak amacıyla zil uygulaması kaldırıldı.
Perşembe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Zilsiz Okul Projesi’ kapsamında, öğretmen ve öğrencilerin derse giriş ve çıkışlarının bildirildiği zil uygulamasının kaldırılmasına karar verildi. İlçedeki 17 okulda uygulamaya konulan projeyle öğrencilerin zamanı daha dikkatli kullanmaları, sorumluluk bilinci ve güven duygusu kazanmaları amaçlanıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çulfaz, ‘Sakin Şehir’ unvanına sahip ilçedeki tüm okullarda ‘Zilsiz Okul Projesi’ni hayata geçirdiklerini söyledi. ‘Zil çalmadan kontrolümde zaman’ sloganıyla uygulamanın başladığını belirten Çulfaz, projeyle öğrencilerin zamanı kontrol edebilme kabiliyetlerinin gelişmesini amaçladıklarını belirtti.
Çulfaz, ilçe merkezindeki okullarda aynı anda zil çaldığı zaman gürültü kirliliği oluştuğunu söyleyerek "Bu uygulama sayesinde artık zil seslerini duymuyoruz. Sakin şehir konseptine uygun şekilde okullarımız da sükunete ermiş oldu. Bu uygulamayla öğrencilerimiz zil olmadan kendilerini kontrol edebilme kabiliyeti kazanıyor" dedi. Uygulamanın hayata geçmesinin ardından küçük yaştaki bazı öğrencilerin ilk etapta zorlandığını belirten Çulfaz, artık tüm öğrencilerin uygulamaya alıştığını anlattı.
ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUN
Öğrencilerden Hamit Aydemir, "İlk etapta zorlanmıştık ancak şimdi alıştık. Her sınıfta saat var. Bu saatlere bakarak kendimizi ayarlıyoruz" dedi.
Simge Kurt ise "Bize zamanı denetlemeyi, kontrol etmeyi öğretti. Derslere girerken de çıkarken de kendimizi bu uygulamaya göre ayarlıyoruz. Bir nevi bu uygulama bize sorumluluk yüklemiş oldu" diye konuştu.
İlayda Çılgın da uygulamanın kendilerine zamanı nasıl kullanmaları gerektiği konusunda sorumluluk verdiğini söyledi.
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