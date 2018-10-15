Sahibi olmayan kantinin müşterisi çok
Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde uygulamaya konulan ‘Biz Birbirimize Güveniriz’ projesi kapsamında öğrenciler, sorumlusu bulunmayan kantinden alışveriş yapıyor.
Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi, küçük olduğu için kantin bulunmuyor. Öğrencilerin kantin ihtiyacını fark eden yönetim, okulun girişine küçük bir kantin yaptırdı. Bir çalışanı bulunmayan kantinden alışveriş yapan öğrenciler, okul girişinde bulunan ve üzerinde ‘Biz Birbirimize Güveniyoruz’ yazan ahşap dolaba para koyuyor. Öğrenciler böylece hem istedikleri şeyi alabiliyor hem de güven duygusunu öğreniyor.
Öğrencilerin, hiçbir zorlama olmadan bu davranışı gönüllerinden gelerek yaptığını belirten okul müdürü Abdullah Ateş, “Bizim okulumuz küçük bir okul, dolayısıyla kantinimiz yok. Öğrencilerimiz teneffüslerde dışarıya çıkmak, alışveriş yapmak istiyor. Çocuklar, metabolizmaları hızlı çalıştığı için çabuk acıkabiliyor. Biz de bunun önüne geçebilmek için sene başında öğretmen arkadaşlarımızla birlikte ‘Biz Birbirimize Güveniriz’ adında proje geliştirdik. Okulumuzun girişinde küçük bir kantin var, bunun başında herhangi biri yok ve kameralar bu bölgeyi görmüyor. Öğrenciler geliyor, kantinden istediklerini alıp kutuya parasını koyuyor. Bu, kâr gayesi gütmeyen bir proje. Dışarıdaki fiyatlar neyse aynısını uygulamaya çalışıyoruz. Projenin asıl amacı, vicdanlı gençler yetiştirmek ve birbirimize olan güveni artırmak. Bir gün kasamızda para açığı oldu. Bana gelen haberler mutlu etti. Çocukların proje bitmesin diye fazladan para atarak eksiği tamamlamış. Proje çok güzel bir şekilde devam ediyor, öğrenciler, öğretmenler hepimiz çok mutluyuz” dedi.
Öğrencilerin okula karşı aidiyet duygusu geliştiğini söyleyen rehberlik öğretmeni Abdullah İncel ise şöyle konuştu:
”Bu proje sayesinde öğrencilerde büyük değişikler gördük. Onlara güvendiğimizi hissettiler ve bu güveni asla boşa çıkartmadılar. Bu projenin bütün okullara örnek olmasını diliyorum.”
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