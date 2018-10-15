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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
İHA
15.10.2018 - 16:17, Son Güncelleme:

Sahibi olmayan kantinin müşterisi çok

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Sahibi olmayan kantinin müşterisi çok

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde uygulamaya konulan ‘Biz Birbirimize Güveniriz’ projesi kapsamında öğrenciler, sorumlusu bulunmayan kantinden alışveriş yapıyor.

Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi, küçük olduğu için kantin bulunmuyor. Öğrencilerin kantin ihtiyacını fark eden yönetim, okulun girişine küçük bir kantin yaptırdı. Bir çalışanı bulunmayan kantinden alışveriş yapan öğrenciler, okul girişinde bulunan ve üzerinde ‘Biz Birbirimize Güveniyoruz’ yazan ahşap dolaba para koyuyor. Öğrenciler böylece hem istedikleri şeyi alabiliyor hem de güven duygusunu öğreniyor.

Öğrencilerin, hiçbir zorlama olmadan bu davranışı gönüllerinden gelerek yaptığını belirten okul müdürü Abdullah Ateş, “Bizim okulumuz küçük bir okul, dolayısıyla kantinimiz yok. Öğrencilerimiz teneffüslerde dışarıya çıkmak, alışveriş yapmak istiyor. Çocuklar, metabolizmaları hızlı çalıştığı için çabuk acıkabiliyor. Biz de bunun önüne geçebilmek için sene başında öğretmen arkadaşlarımızla birlikte ‘Biz Birbirimize Güveniriz’ adında proje geliştirdik. Okulumuzun girişinde küçük bir kantin var, bunun başında herhangi biri yok ve kameralar bu bölgeyi görmüyor. Öğrenciler geliyor, kantinden istediklerini alıp kutuya parasını koyuyor. Bu, kâr gayesi gütmeyen bir proje. Dışarıdaki fiyatlar neyse aynısını uygulamaya çalışıyoruz. Projenin asıl amacı, vicdanlı gençler yetiştirmek ve birbirimize olan güveni artırmak. Bir gün kasamızda para açığı oldu. Bana gelen haberler mutlu etti. Çocukların  proje bitmesin diye fazladan para atarak eksiği tamamlamış. Proje çok güzel bir şekilde devam ediyor, öğrenciler, öğretmenler hepimiz çok mutluyuz” dedi.

Öğrencilerin okula karşı aidiyet duygusu geliştiğini söyleyen rehberlik öğretmeni Abdullah İncel ise şöyle konuştu:
”Bu proje sayesinde öğrencilerde büyük değişikler gördük. Onlara güvendiğimizi hissettiler ve bu güveni asla boşa çıkartmadılar. Bu projenin bütün okullara örnek olmasını diliyorum.”

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