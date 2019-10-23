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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 23.10.2019 - 14:13, Son Güncelleme:/

Sağlıklı yaşamın sırrını öğreniyorlar

Almanya ve Polonya’dan Türkiye’ye gelen 14 öğrenci, Darüşşafaka Ortaokulu Erasmus Kulübü öğrencilerinin düzenlediği ‘Your Health is Your Wealth’ etkinliğine katıldı. Organizasyon kapsamında sağlıkla ilgili teori ve pratik dersler aldılar.

Sağlıklı yaşamın sırrını öğreniyorlar
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Darüşşafaka Eğitim Kurumları, eğitimde fırsat eşitliği misyonu kapsamında öğrencilerine uluslararası programlara katılma; farklı ülkelerden yaşıtlarıyla birlikte projeler gerçekleştirip kendilerini geliştirme olanağı sunuyor. Darüşşafaka Ortaokulu, Erasmus Kulübü öğrencileriyle ‘Your Health is Your Wealth’ adlı projeleriyle Almanya ve Polonya’dan gelen 14 öğrenciyi İstanbul Maslak’taki kampüsünde ağırladı.

YOGA VE ZUMBA YAPTILAR
Proje, öğrencilerin kültürlerarası etkileşim gerçekleştirmelerinin yanı sıra sağlık konusunda yeni bilgiler edinmesi hedefliyor. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Okul Doktoru Esra Yüksel, sağlıkla ilgili bilinmeyen gerçekleri, zihinsel ve fiziksel sağlığı korumanın yolları ile beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrencilerle paylaştı. Grup çalışmalarının ardından sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek için yoga ve zumba etkinliklerinin gerçekleştirildi ve öğrencilerle Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yapıldı.

KÜLTÜREL GEZİLER DE DÜZENLENDİ
İstanbul’un tarihini, güzelliklerini ve kültürel değerlerini misafir öğrencilere tanıtmak için Topkapı Sarayı ile Ayasofya Müzesi’ne gezi düzenlendi. Erasmus projesini değerlendiren öğrenciler, bu tür etkinliklerle hem yabancı kültürleri tanıdıklarını hem de farklı insanlarla tanışarak yeni dostluklar kurduklarını söyledi.

Daruşşafaka Ortaokul Müdürü Şule Uyar ise “Erasmus programının, gençlerin birlikte çalışmalarını destekleyerek daha iyi bir toplumun inşası sürecinde güçlendirilmelerinde kilit rol oynadığını düşünüyorum. Okulumuzda Erasmus öğrencilerini ağırlamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Projeyle sağlık konusunda bir farkındalık yaratmayı hedefledik. Öğrencilerimizin bu tür projelerde yer alması ülkemizin en iyi şekilde tanıtılmasını sağlıyor. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

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