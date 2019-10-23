Sağlıklı yaşamın sırrını öğreniyorlar
Almanya ve Polonya’dan Türkiye’ye gelen 14 öğrenci, Darüşşafaka Ortaokulu Erasmus Kulübü öğrencilerinin düzenlediği ‘Your Health is Your Wealth’ etkinliğine katıldı. Organizasyon kapsamında sağlıkla ilgili teori ve pratik dersler aldılar.
Darüşşafaka Eğitim Kurumları, eğitimde fırsat eşitliği misyonu kapsamında öğrencilerine uluslararası programlara katılma; farklı ülkelerden yaşıtlarıyla birlikte projeler gerçekleştirip kendilerini geliştirme olanağı sunuyor. Darüşşafaka Ortaokulu, Erasmus Kulübü öğrencileriyle ‘Your Health is Your Wealth’ adlı projeleriyle Almanya ve Polonya’dan gelen 14 öğrenciyi İstanbul Maslak’taki kampüsünde ağırladı.
YOGA VE ZUMBA YAPTILAR
Proje, öğrencilerin kültürlerarası etkileşim gerçekleştirmelerinin yanı sıra sağlık konusunda yeni bilgiler edinmesi hedefliyor. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Okul Doktoru Esra Yüksel, sağlıkla ilgili bilinmeyen gerçekleri, zihinsel ve fiziksel sağlığı korumanın yolları ile beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrencilerle paylaştı. Grup çalışmalarının ardından sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek için yoga ve zumba etkinliklerinin gerçekleştirildi ve öğrencilerle Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yapıldı.
KÜLTÜREL GEZİLER DE DÜZENLENDİ
İstanbul’un tarihini, güzelliklerini ve kültürel değerlerini misafir öğrencilere tanıtmak için Topkapı Sarayı ile Ayasofya Müzesi’ne gezi düzenlendi. Erasmus projesini değerlendiren öğrenciler, bu tür etkinliklerle hem yabancı kültürleri tanıdıklarını hem de farklı insanlarla tanışarak yeni dostluklar kurduklarını söyledi.
Daruşşafaka Ortaokul Müdürü Şule Uyar ise “Erasmus programının, gençlerin birlikte çalışmalarını destekleyerek daha iyi bir toplumun inşası sürecinde güçlendirilmelerinde kilit rol oynadığını düşünüyorum. Okulumuzda Erasmus öğrencilerini ağırlamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Projeyle sağlık konusunda bir farkındalık yaratmayı hedefledik. Öğrencilerimizin bu tür projelerde yer alması ülkemizin en iyi şekilde tanıtılmasını sağlıyor. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.
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