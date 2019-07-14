Sağlıkçı özverili ve alçak gönüllü olmalı

Kuruluşunun 13’üncü yılında halen sağlık temasını koruyan üniversitenin adı artık Demiroğlu Bilim Üniversitesi oldu. Üniversitenin 6 yıllık rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, TUS’ta birinci sırada olduklarını söyleyerek, gelecekte sağlık alanında çalışacakların öncelikle kendilerini iyi tanımaları gerektiğini söyleyerek, “İletişim yeteneği olan, düzenli okuma ve öğrenme alışkanlığına sahip, alçak gönüllü, empati yeteneği ve merhamet duygusu bulunanlar sağlık alanını tercih etmeli” diyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Çavlan Çiftçi ile eğitimi konuştuk:

- Adınız değişti, Demiroğlu Bilim Üniversitesi oldu.

İstanbul Üniversitesi üç dönem rektörü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin kuruluşunda öncü rol oynayan, Kardiyoloji Enstitüsü’nü kurarak, etkin bir biçimde faaliyete geçiren Florence Nightingale Hastaneleri kurucusu Prof. Dr. Cem’i Demiroğlu’nun anısına 18 Ocak 2019’da Demiroğlu Bilim Üniversitesi olarak değişti.

- Üniversite nasıl, ne amaçla kuruldu?

Uluslararası akredite Grup Florence Nightingale Hastanelerinin kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, transplantasyon cerrahisi, onkoloji ve ortopedi gibi birçok önemli alanda gelişmiş tedavi üniteleri ve deneyimli akademik kadrosu ile sağlık bilimlerinde en üst düzeyde tıp ve sağlık eğitimini Florence Nightingale kalitesiyle markalaştırma amacıyla Demiroğlu Bilim Üniversitesi kuruldu. 30 yıllık hastane geleneği ile sağlık sektöründekideneyim ve bilgi birikimiyle kurulan üniversitemizin amacı; ulusal ve uluslararası platformda çağdaş, bilimin gösterdiği yolda ilerleyen, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi görev edinmiş, yeterli çevre bilinci gelişmiş bireyler yetiştirerek ülkemizin sağlık hizmeti sunumuna destek olmaktır.

- Hedefiniz nedir?

Küresel sağlık inovasyonuyla birey ve toplum sağlığını geliştiren, sağlık için risk oluşturan tüm risk faktörleriyle mücadele eden, hastalıkların oluşmasını önleyen, toplumun yaşam kalitesini yükselten bir eğitim yatırımı yapmak istedik. Bireysel akıllı moleküllerle kişiye özgün tedavileriyle kendi ilaçlarını üreten, Ar-Ge yapan, bilim insanı yetiştiren, sağlık alanında lider, dünyanın sayılı ilk 10 üniversitesinden biri olarak sadece Türkiye’ de değil dünyada da sağlıkta dönüşümde etkin rolü olan bir üniversite olmayı hedefliyoruz.

- Kaç öğrenciniz var?

Üniversitemizde 2018-2019 eğitimöğretim yılında kayıtlı 2591 öğrencimiz bulunuyor. Tıp Fakültemizde 561 öğrencimiz var.

- Öğretim üyesi başına kaç öğrenci düşüyor?

Kadrolu öğretim elemanı sayımız 243. Öğretim elemanı başına 6 öğrenci düşüyor. YÖK’ün 2019 raporuna göre kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayımız 12’dir. 77 vakıf yükseköğretim kurumu içinde bu kriterle 5’inci sıradayız. Tıp fakültemiz mezunu 464 hekim, TUS’ta yüzde 70’e varan başarı ile uzman olarak kariyerlerine devam ediyor. Mezun 7 doktorumuzun tıpta uzmanlık eğitimlerini tamamlayıp, öğretim üyesi kadrosu ile bizde çalışmaları en büyük gurur kaynağımız. Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 raporuna göre 2018 TUS 2’inci dönem yerleşme oranlarına göre birinci sıradayız.



MESLEĞİNİZİ SEÇERKEN İYİ DÜŞÜNÜN

Tüm adaylar öncelikle kendilerini iyi tanımalı. Severek, isteyerek sürdürebilecekleri mesleklerinin ne olması gerektiği konusunda iyi düşünmelerini öneririm. Küresel ve ulusal sağlık sisteminde hizmet sunumunda görev almak bir şans ve bir yaşam biçimidir. Sağlık sisteminde görev alma, özenli bir eğitim sürecini gerektirir. Birey, aile ve toplum sağlığı için bu görev ayrı bir önem oluşturur. Sağlık Bilimleri Ülkemizde atama ve istihdam sorunu olmayan tek alandır. Adaylara üniversite eğitimine başarılı ve sağlıklı bir başlangıç yapmalarını, istek ve kararlılıkla eğitimlerini sürdürebilecekleri bir program seçmelerini öneririm.

Sağlık bilimleri eğitiminde birey; sağlığın belirleyicilerini, sağlığı koruma ve sürdürme ile hastalıkların tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik konularda aldığı eğitimle, sağlıklı düşünmeyi ve sağlıklı yaşam biçimini öğrenerek, daha sağlıklı kararlar alabilir. Aldıkları eğitimin süre ve niteliği ise öğrencileri bilgi kaynaklarına ulaşma ve araştırma konusunda geliştirir. İstanbul’da yaşam ve üniversitemizdeki etkinlikler ise öğrencilere kulüp faaliyetlerine, sosyal faaliyetlere (sinema, tiyatro, geziler vb.) katılımı ve kültürel aktiviteleri izleme şansını sağlar.

BÜNYEMİZDE BİRÇOK MERKEZ VAR

Demiroğlu Bilim Üniversitesi kent merkezindeki konumu, kampüsleri ve uygulamalı eğitim hastaneleri olan Florence Nightingale Hastaneleri’ne dayalı marka değeri olan bir eğitim kurumu. Alanında önemli uzmanları uluslararası akredite hastanelerinde örnek uygulama alanlarında bulunduran, yurtiçi ve yurtdışı işbirliği anlaşmalarıyla öğrenci ve akademisyen değişimini sağlayan, çeşitli eğitim sertifika programlarıyla öğrencilerinin hem akademik hem de sosyal donanımını zenginleştirme olanaklarına sahip bir üniversiteyiz. Bünyemizde Down Sendromu, Spina Bifida, Sürekli Eğitim, Uzaktan Eğitim, Organ, Doku ve Hücre Nakli, Kanser ile Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezlerimiz yer alıyor.



Sağlık alanında eğitim alacaksanız bunlara dikkat!

- Eğitim sürecinde teorik ve uygulamalı eğitime önem vermeli.

- Zaman yönetimine dikkat etmeli.

- İnterdisipliner ekip işbirliği ve akademik etkinliklere katılmalı.

- Hoşgörü, sevgi ve merhamet, sağlık hizmeti sunumunda öncelik oluşturan, hastalıklarda tedavi sürecini başlatan ve etkili kılan temel değerlerdir. Sağlık insan gücüne katkıda bulunmaya aday herkesin, buna inanması ve bu temel değerlerin varlığından mutluluk duyması gerekir.

- Zor durumlar dahil sağlıkla ilgili süreçlerde hasta ve yakınlarıyla etkin iletişim kurma ve hasta ve yakınlarını yeterli bir şekilde bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık verme; hasta ve yakınlarını karar süreçlerine katma konusunda yeterli ve yetkin olmalı.

- Düzenli okuma ve öğrenme alışkanlığı olmalı.

- Alçak gönüllü, empati yeteneği ve merhamet duygusu olmalı.

- Mesleğin maddi olanaklarını değil, saygın bir meslek oluşunu öncelikli bulan, sağlığı sürdürmede, hastalıkları tedavi etmede etkili ve yararlı olabilmeyi ve bilimsel araştırma yapmayı tutkulu bir şekilde önemseyenler bu alanda tercih yapmalı.

- Detaylı ve analitik düşünmeyi seven, sorumluluk almaya hevesli, zaman yönetimi konusunda başarılı, sabırlı ve hoşgörülü bireyler bu mesleği seçmeli.

- İletişim kurma ve işbirliği yapma konusunda başarılı, bilim insanı olmaya ilgi duymalı.

BURS ORANIMIZ YÜKSEK

Üniversitemiz eğitim ücretleri, burs oranları dikkate alınarak değerlendirildiğinde sağlık bilimleri alanında eğitim veren diğer vakıf üniversitelerine göre oldukça makul düzeyde. Bu sene tüm kontenjanlarımızın yüzde 10’unun tam bursuna ilave olarak, ön lisans kontenjanlarımızın yüzde 27’si, lisans kontenjanlarımızın ise yüzde 77’si yüzde 50 burslu öğrenci kabul ediyor. Ayrıca öğrencilerimize eğitim dönemindeki başarı durumlarına göre yüzde 100’e varan başarı bursu şansı sunuyoruz. Vakıf üniversiteleri arasında öğrenci başına yatırım konusunda 7’inci sırada yer alan üniversitemiz, nitelikli eğitim amacıyla sınırlı tuttuğu program sayısıyla yükseköğretime katkıda bulunmayı öncelikli olarak hedefleyen bir yükseköğretim kurumu.

KİMDİR?

Prof. Dr. Çavlan Çiftçi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1984-1990 yılları arasında mezun oldu. Yüksek lisansını burada yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde uzmanlığını aldı. 2010’da profesör oldu.Daha önce Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çeşitli yönetim görevlerinin ardından İstanbul Bilim Üniversitesi’nde dekan, rektör yardımcılığı yaptı. 2012’den itibaren aynı üniversitenin rektörlüğünü yapan Prof.Dr Çiftçi’nin birçok ödülü de bulunuyor. Türk Kardiyoloji derneği, Amerikan Diyabet Birliği üyeliği, Avrupa Atherosclerosis Vakfı üyeliği de bulunuyor. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde onlarca makalesi yayınlanan Prof.Dr. Çiftçi’nin sağlık alanında ödülleri de var.