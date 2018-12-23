Sağlık ve Eğitim Vakfı Genel Müdürü Binnur Karademir: Eğitimin kilit noktası öğretmenler

- Eğitim sektöründe sizce en önemli sorun nedir?

Oldukça dinamik bir alan olan eğitim, yalnızca ülkemizde değil aslında dünyada en çok tartışılan, en önemli konulardan biri. Dünyada eğitimde lider olmayı başaran Finlandiya gibi ülkeleri incelediğinizde de, eğitimde en alt sıralarda olan ülkelere baktığınızda da aynı noktaya varıyorsunuz:

Eğitimde kilit nokta öğretmenler! Teknolojik gelişim, eğitim sistemlerinde belki önemli değişikliklere yol açacak ama öğretmenin varlığı ve rolü her zaman önemini koruyacak. Eğitimin temel direği olan öğretmen ne kadar kendini geliştirmiş, kalifiye ise eğitimin kalitesi de o ölçüde artıyor. Kurumların, eğitimcileri ile birlikte sürekli değişime ayak uydurması ve böylece öğrencilerine nitelikli bir eğitim sunması gerekiyor. Vakıf olarak bunu bir sorun yerine bir fırsat olarak görüyoruz. Eğitim kurumlarını çatısı altında toplayan bir vakıf olarak en büyük sorumluluklarımızdan birinin, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek olduğunu biliyoruz. Ancak bu şekilde çağa ayak uydurabilen öğrenciler yetiştirilebileceğine inanıyoruz.

- Nitelikli öğretmen bulabiliyor musunuz?

Nitelikli öğretmen kavramı tartışılabilir. Kendini sürekli yenileyen, geliştiren demek daha doğru. Çok değil, bundan 20 yıl öncesi için nitelikli öğretmen tanımı yapmak belki çok daha kolaydı. Artık bu kavram çok yönlü ve dinamik. Biz konuyu nitelikli öğretmen bulmanın yanında, mevcut öğretmenlerimizin sürekli gelişimini sağlama odağına çevirdik.

- Hizmetiçi eğitim için bir akademi açtınız sanırım.

SEV çatısı altındaki okulların tarihi 150 yıl öncesine kadar uzanıyor. Üsküdar Amerikan 142, İzmir Amerikan 140, Tarsus Amerikan 130, son lisemiz SEV Amerikan Koleji 5 yılı geride bıraktı. Vakfımız 50’nci, SEV İlköğretim Okulları 20’nci yılı doldurdu. Eğitim alanındaki bu köklü geleneğimizin temel taşları ise her zaman öğretmenlerimiz oldu. Bu nedenle vakfımızın 50’inci kuruluş yılında, gelecekte kurumlarımızı sırtlayacak profesyonel insan kaynağımızın devamlılığının sağlanması ve bu yaklaşımın tüm okullarımızla koordinasyonu için SEV Academy adıyla tüm hizmetiçi eğitim programımızı çatısı altında toplayacak bir yapı oluşturduk. SEV Academy ile bir anlamda kendi öğretmenlerimizi yetiştireceğiz. Kaliteli eğitim, kaliteli öğretmenlerle gerçekleşiyor. Bu nedenle akademimizin ana misyonu; en iyi öğretmenleri ve potansiyeli yüksek öğretmenleri SEV çatısı altında toplamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve onların iş memnuniyetlerini ve kurumumuza bağlılıklarını artırmak.

- Neler yapıyorsunuz?

Yeni mezun öğretmenleri hedefleyen bir projemiz de var. Boğaziçi, ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi ile yürütüyoruz. Eğitim fakültelerinden hocalarımızın önerdiği genç öğretmenleri kurumlarımızda yetiştiriyoruz. Uluslararası öğretmenler için de yurtdışındaki eğitim fakülteleriyle iletişim halindeyiz, değişim programları geliştiriyoruz.

İlk aşamada kendi çalışanlarımıza hizmet verecek bir yapı oluşturduk. Ancak hedefimiz sosyal sorumluluk projesi olarak eğitimlerimizin bir kısmını ülkemizde devlet okullarındaki öğretmenlere de açmak. Yakın gelecekte bu programla sektöre de katkı sağlamaya başlayacağız. Öğretmen ve yöneticilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla ücretsiz eğitim olanakları sunacağız. Devletimiz çok ağır bir yükün altında, neredeyse küçük bir ülke nüfusu kadar öğretmene sahibiz ve tüm öğretmenlerimize nitelikli mesleki gelişim olanağı sunabilmek çok büyük yatırımlar gerektiriyor. Bizler de çabalarımızla tüm çocuklarımızın nitelikli eğitime ulaşabilmesi için öğretmenlerimize destek vermek istiyoruz. Ayrıca SEV olarak, kendi öğretmenlerimizin yanı sıra farklı okullardaki öğretmenlerin de mesleki gelişimleri için ücretsiz olarak üç yıldır profesyonel gelişim seminerleri düzenliyoruz. Örneğin geçen yıl üçüncüsü düzenlenen SEV Profesyonel Gelişim Etkinliği’ne, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki 60 okuldan 200 öğretmen katıldı. Mart ayında yeni bir etkinlik planlıyoruz.

YABANCI ÖĞRETMENİ RAHATLIKLA BULUYORUZ

Yabancı öğretmen bulmada bizim okullarımız biraz daha şanslı diyebiliriz. Özellikle Amerika’daki en saygın üniversitelere liselerimizden öğrencilerimiz kabul alıyor. Dolayısıyla okullarımız gerek Avrupa gerek Amerika’da tanınıyor. Bu da bizi tercih etmelerini, Türkiye’ye gelmelerini kolaylaştırıyor. Biz de vakıf olarak yabancı öğretmenler konusunda farklı çözüm yolları üretiyoruz. Yabancı öğretmen bulmak için, ihtiyacı olan kurumlar, uluslararası öğretmen fuarlarına katılım sağlıyorlar. Bu fuarlar işlevsel olsa da maliyetleri bir hayli yüksek oluyor. İletişim çağında, öğrencilerimize teknoloji ile ilgili en son yenilikleri sunarken, kendi işimizde de buna ayak uydurmamız gerekiyor. Bunun için online bir platform kurduk. SEV’in kurduğu bu site, aynı zamanda ilk uluslararası insan kaynakları sitesi. Web sitemiz, ulusal ve uluslararası yöneticiler, idareciler ve birçok farklı branşta İngilizce dilinde eğitim veren öğretmen istihdamına yönelik kuruldu. Sitemizde; dünyanın dört bir yanındaki eğitimciler, CV’lerini yükleyerek iş başvurusunda bulunabiliyor. Sonrasında tabii ki referans kontrollerini gerçekleştiriyoruz.



ÖĞRETMENİN DEĞİŞİME VE GELİŞİME AÇIK OLMASINI İSTİYORUZ

Öğretmenin tecrübeli veya yeni olmasına bakmıyoruz, değişime ve gelişime açık olmasını önemsiyoruz. Öğretmenlerimizin tecrübelisi de, mesleğe yeni atılmış olanı da sürekli değişim ve gelişime inandığı sürece bizim için çok değerli. Çok kıdemli olup, büyük kampüslerimizde gençlerimizi özendirecek tempoda oradan oraya koşturabilen, kendilerini dinamik tutan çok değerli öğretmenlerimiz var. Bunun yanı sıra, yeni mezun, pırıl pırıl hevesli ve çok hızlı gelişim gösteren genç öğretmenlerimiz de var. Okullarımızda bir yandan akademik ağırlıklı dersler yapılırken diğer yandan sanat, spor ve çok çeşitli kulüp faaliyetlerine de yer veriyoruz. Bu açıdan bakıldığında, aradığımız öğretmen profili de sürekli mesleki gelişime önem veren, esnek, rol model olabilecek ve düşünen, sorgulayan bireyler yetiştirmeye kendini adamış profiller oluyor. Bunu da bazen yıllarını eğitime adamış bir öğretmende bazen de henüz yeni mezun olmuş gencecik bir öğretmende bulmak mümkün olabiliyor.

YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞAN ÇOK SAYIDA MEZUNUMUZ VAR

Öğretmen ve yönetici olarak kurumlarımızda çalışan bir çok mezunumuz mevcut. Bu bakımdan ülkemizin şanslı eğitim kurumlarından biriyiz. Okullarımızdan pek çok öğretmen, bugün, bir zamanlar öğrenci oldukları okullarda öğretmenlik yapıyorlar. Aralarında okul müdürü olanlar da var, idari işlerde çalışanlar da. Üsküdar, İzmir ve Tarsus’taki liselerimizin müdürlüğünü, bir zamanlar bu okullarda öğrenci olan mezunlarımız yapıyor. Vakıf’ta da kendi liselerimizden mezun yöneticiler var. Mezunlarımızın network’ü belki de dünyada eşine az rastlanacak derecede güçlü. Yönetici arayışımıza öncelikle kendi aramızda haberleşerek, network’ü bilgilendirerek başlıyoruz. Ancak, tabii ki kurumlarımızda çalışabilmek için mezun olma şartı aranmıyor. Mezunumuz olmayan yöneticilerimiz de bulunuyor. Yöneticilik pozisyonlarının, kurumlarımız içinden doldurulması önem taşıyor. Bu amaçla, kurum kültürümüzü benimsemiş tüm çalışanlarımızın mesleki eğitimlerle kendilerini geliştirmesi ve kariyer basamaklarında ilerlemesi önceliklerimiz arasında yer alıyor.