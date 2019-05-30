Sağlık programları denkliği için bakanlıktan görüş
Yükseköğretim Genel Kurulu, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının sağlık alanlarındaki programlarından alınan diplomaların denklik işlemlerinde Sağlık Bakanlığından da görüş alınmas kararı aldı.
Sağlık programlarından mezun olanların istihdamı, nitelikli hizmet sunmaları ve verdikleri hizmet kalitesinin kontrolü gibi sorumlulukların Sağlık Bakanlığı uhdesinde olması nedeniyle bu karar alındı.
Ayrıca karar doğrultusunda 'Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği' nde gerekli değişiklikler yapılmasına karar verildi.
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