Sağlık Bakanı Koca’dan okul döneminde beslenme uyarıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıklı beslenme alışkanlığının çocukların yalnızca büyüme ve gelişiminde değil okul başarısı üzerinde de etkili olduğunu belirtti. Koca, sağlığın korunmasında eğitim öğretim sürecinde elde edilen bilginin ve alışkanlığın çok önemli olduğunu söyledi. Çocukların büyüyüp geliştiği, sosyalleştiği okul çağı döneminde alınacak koruyucu önlemlerin ileriki yaşlarda bireylerin sağlık durumu üzerinde etkili olduğunu belirten Koca, okul ortamının çocuğun ruhsal ve sosyal sağlığını da önemli şekilde etkilediğinin altını çizdi.

‘MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE BİRLİKTE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ’

Okul sağlığı çalışmalarının kapsadığı nüfusun, öğrenciler ve okul çalışanlarıyla birlikte düşünüldüğünde toplumun yaklaşık beşte birini, aileleriyle düşünüldüğünde ise toplumun neredeyse yarısını oluşturduğunu anlatan Koca, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki okul sağlığı yaklaşımının daha geniş kapsamlı ve bütüncül olması için Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi için Beyaz Bayrak, sağlıklı besinlere erişim sağlanması ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması için Beslenme Dostu Okul Programı yürütüyoruz. Ayrıca, okul çağı çocuklarının sağlık sorunlarını erken tespit etmek ve tedavilerini sağlamak için işitme, görme ve ağız diş sağlığı taramaları yapıyoruz. Çocuklarımızı bulaşıcı hastalıklara karşı korumak için de aşı programı başta olmak üzere pek çok çalışma sürdürüyoruz.

DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI GEREKLİ

Yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 1 milyon 300 bin çocuk okula başlayacak. Çocukların sağlıklarını korumak ve geliştirmek için devlet kurumları olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada ailelerden çalışmalara destek olmalarını bekliyoruz. Okul çağındaki çocuklarımızın da tıpkı daha küçük yaş gruplarındaki çocuklarımız gibi düzenli sağlık kontrollerinin yaptırılması gerekli. Özellikle ilkokula yeni başlayacak çocuklarımızın görme muayeneleri ve aşıları için okullar açılmadan aile sağlığı birimlerimizi ziyaret etmenizi bekliyoruz. Ayrıca okullarda sağlıkla ilgili ihtiyaç duyduğunuz konularda eğitim ve danışmanlık için Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz ve Toplum Sağlığı Merkezlerimizden destek alabilirsiniz. Öğretmenlerimizin ve velilerimizin bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyoruz.

Sağlıklı beslenme alışkanlığı, çocuklarımızın yalnızca büyüme ve gelişiminde değil okul başarısı üzerinde de etkili. Yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat süreleri kısalıyor, algılamaları azalıyor, zaman zaman öğrenme güçlüğü ve davranış bozuklukları gelişebiliyor, daha kolay hastalanıyorlar ve okul başarıları düşebiliyor. Bu noktada velilere ve öğretmenlerimize büyük görev düşüyor. Çocuklarımıza doğru beslenme alışkanlığının, yaşam boyu sürmesi gereken bir davranış biçimi olması gerektiği öğretilmeli.

Okul çağı çocuklarının temel besin grupları olan süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, sebze, meyve, baklagiller ve tam tahıl içerikli besinlerden, öğünlerde yeterli miktarda ve dengeli şekilde tüketmesi gerekiyor.

GÜNE KAHVALTIYLA BAŞLAMAK OKUL BAŞARISINDA SON DERECE ÖNEMLİ

En önemli öğünün kahvaltı. Güne yeterli ve dengeli yapılan bir kahvaltı ile başlamak okul başarısının artmasında son derece önemli. Öğün atlamak doğru değil. Gün içinde atıştırmalıkların içeriğine dikkat edilmesi gerekiyor. Ara öğünlerde süt, yoğurt, ayran, sütlü tatlılar, tam tahıllı ekmekle yapılan sandviç, meyve, taze sıkılmış meyve suyu, kuru meyve veya ceviz, fındık, badem gibi yemişlerin tüketiminin tercih edilmesini öneriyoruz.

Okul kantinleri, büfe gibi yerlerden satın alınan besinleri seçerken de dikkatli olunması gerekiyor. Ürünlerde ‘Okul Gıdası’ logosunun bulunmasına ve son tüketim tarihinin geçmemiş olmasına dikkat edilmeli. Açıkta satılan besinlerden kaçınılması gerekiyor. Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasında ebeveynlerin de çocuklarına örnek olmasının da fayda var.

ÇOCUKLARIN BESLENME ÇANTASI İÇERİĞİ KONTROL EDİLMELİ

Çocukların beslenme çantası içeriği, daha önce okullara Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen menü örneklerine göre hazırlanması ve kontrol edilmesi gerekiyor. Beslenme saatlerinde, tüketimi önerilmeyen aşırı şekerli, yağlı ve tuzlu besinler yerine peynir, yumurta, taze sebze ve meyve gibi besinler; gazlı ve diğer hazır içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suyunun tercih edilmeli. Çocukları bu konuda uyarmak gerekiyor.

Okullardaki ‘Sağlık, Temizlik, Beslenme ve Yeşilay Kulübü’ ile beslenme konularının gündemde kalması sağlamalı, bununla ilgili çeşitli okul içi, sınıf içi etkinlikler düzenlenmeli. Öğrencilerin boy ve ağırlık artışlarının rutin aralıklarla takip edilmeli, değerlendirilmeli ve gerektiğinde bir sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi gerekli.

FİZİKSEL AKTİVİTE, ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN VAZGEÇİLMEZ

Gün boyu fiziksel ve zihinsel performansın en üst düzeyde tutulabilmesi için, çocuklar sevdikleri herhangi bir spor dalıyla ilgilenmelerinin teşvik edilmeli, okul spor kulüp aktivitelerinin arttırılmalı. Düzenli fiziksel aktivite çocuk sağlığı ve gelişimi için vazgeçilmez. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yürütülen Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması sonuçlarına göre, 10 çocuktan biri hafta içi hiç oyun oynamıyor, her beş çocuktan biri ise günde bir saatten az oyun oynuyor. Çocukların televizyon seyretme ve bilgisayarda zaman geçirme sürelerinin ise teknolojinin gelişimiyle birlikte giderek arttığını görüyoruz. İlkokuldan liseye kadar çocuklarımıza haftada beş gün olmak üzere günde en az bir saat aktivite öneriyoruz. Nedir bunlar? Yürüyüş, koşu, bisiklet sürmek, ip atlamak, yüzmek, masa tenisi oynamak, basketbol, futbol, voleybol, tenis gibi aktiviteler okul çağındaki çocuk ve gençlerimiz için son derece faydalı.

Çocukların günlük ev işlerine yardımcı olarak hareketlerini arttırmaları sağlanabilir. Onlara çocuklara el yıkama ve diş fırçalama alışkanlığı da kazandırılmalı. Kirli eller, basit bir soğuk algınlığından ölümcül hastane enfeksiyonlarına kadar pek çok hastalığın nedeni olabilir. Yemek yemeden önce ve sonra, tuvalete girdikten sonra, dışarıda oyun oynadıktan sonra, dışarıdan eve gelince, ellerin sabunla iyice ovuşturarak yıkanması gerekiyor.”