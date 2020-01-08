Sadece matematik değil farkındalık da öğretiyor

Adıyaman'da, kaza sonucu omurilik felci geçiren matematik öğretmeni Bedriye Çiloğlu, tekerlekli sandalyeyle görev yaptığı okulunda öğrencilerin en iyi eğitimi alması için elinden gelen çabayı ortaya koyuyor. Çiloğlu, 2014 yılında üçüncü kattaki evlerinin camını silerken dengesini kaybederek düştü. Omuriliği zedelenen Çiloğlu, tekerlekli sandalyeyle yaşamına devam etmeye başladı. Kazadan üç yıl sonra Adıyaman Fatih Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’ne öğretmen olarak atanan Çiloğlu, öğrencileriyle geçirdiği vakitle yeniden yaşama sevinci kazandı.

Bedriye Çiloğlu, kaza sonrası herkesin aslında bir engelli adayı olduğunu yaşayarak öğrendiğini söyledi. Öğrencilerinin yolunu aydınlatmak adına engel tanımadan görev yapmaya gayret ettiğini anlatan Çiloğlu, şöyle konuştu:

"Engel aslında bedenimizde değil zihnimizde. Bunun farkına vardım. Öğretmenlikle tekrar hayata bağlandım. Öğrencilerimle hayata tutundum. 'İyi ki öğretmenim' dedim. Engelimi onlar sayesinde aşıyorum. Öğrenci ve velilerle aramızda çok güzel bir bağ var. Onlar tarafından çok seviliyorum. Güzel bir duygu. Onlardan her zaman olumlu yaklaşımlar aldım. Öğrencilerime sadece matematik öğretmiyorum, aynı zamanda onlara bir engelli olarak modelim. Öğrencilerim dışarıda bir engelli gördüğü zaman o insana nasıl bakmaları ve davranmaları gerektiğini öğreniyor. Benimle birlikte engelli insanlara karşı ön yargılarını yıktılar. Onları çok seviyorum."

‘ÖĞRENCİLERE MATEMATİĞİ SEVDİRİYOR’

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Bedriye Çiloğlu'nun öğrencilerle çok iyi iletişim kurarak dersi en iyi şekilde anlatmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Çiloğlu'nun önemli bir farkındalık oluşturduğuna söyleyen Alagöz, "Öğretmenimiz, diğer engelli kardeşlerimize hayatta başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını gösteriyor. Bize aynı zamanda öğretmenliğin beden işi olmadığını, gönüllülük ve kalp işi olduğunu gösteriyor. Yaptığı fedakarlıklarla öğrencilere ışık olan Bedriye öğretmenimize teşekkür ederim. Öğrencilere matematiği sevdiriyor. Okulumuz tarafından kendisine matematik sınıfı oluşturuldu. Enerjisi, güler yüzüyle bize ve çocuklarımıza ilham veriyor. Diğer engelli kardeşlerimizin de Bedriye öğretmenimizi örnek almasını istiyorum" dedi.