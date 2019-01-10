Sabah sporuyla başarıları arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriSabah sporuyla başarıları arttı
GeriEğitim Sabah sporuyla başarıları arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
10.01.2019 - 11:16, Son Güncelleme:/

Sabah sporuyla başarıları arttı

İzmir’de bir sınıf öğretmeni, öğrencilerine her sabah spor yaptırıyor. Sabah okula gelen öğrenciler, müzik eşliğinde önce hafif spor yapıyor, sonra daha hızlı hareketlere geçiliyor. Okul yöneticileri, sabah sporundan sonra derse başlayan öğrencilerin başarılarının da arttığını söylüyor.

Sabah sporuyla başarıları arttı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İzmir’deki Foça Bedia Midilli İlkokulu öğrencileri, derse girmeden önce her sabah spor yapıyor. ‘Sağlıklı Gıda, Sağlıklı Hayat’ adı verilen Erasmus projesinde Türkiye ile birlikte dört Avrupa ülkesi daha yer alıyor. Proje kapsamında sabah okula gelen 235 öğrenci, güne müzik eşliğinde egzersizle başlıyor. Öğrenciler, müzik eşliğinde önce hafif tempoda egzersiz yapıyor. Devamında müziğin ritmine uygun biraz daha hız gerektiren hareketlere geçiliyor. Üç dakikalık spor bittikten sonra da sınıflara alınıyorlar. Okul müdürü Ayla Bayram, yaklaşık iki yıldır devam eden proje sayesinde öğrencilerin okula daha istekle geldiğini belirterek, “Projemizi İtalya, Polonya, Romanya ve Hırvatistan ile birlikte sürdürüyoruz. Bu ülkelerdeki okullarda da benzer bir program uygulanıyor. Projenin sahibi, koordinatörü biziz. Diğer ülkelerin uygulamalarını da biz geliştiriyoruz” diyor.

MATEMATİK BECERİLERİ GELİŞTİ
Öğrencilerin müzik eşliğinde egzersiz yapmasıyla güne daha zinde başladıklarını vurgulayan Bayram, şunları anlatıyor:
“Ayrıca okula geç kalan öğrencilerimiz de artık zamanında geliyor. Projeyle öğrencilerimize sağlıklı beslenme konusunda da eğitim veriyor, destek oluyoruz. Ambalajlı ürün tüketimi konusunda onları uyarıyoruz. Sağlıklı beslenmeleri için bilgilendiriyoruz. Okulumuzda sağlığa zararlı gıdaların satıldığı bir kantin de bulunmuyor.”

Okul öğretmenlerinden Gültekin Yeşilbaş da öğrencilerin matematik ve okuma becerilerinde gelişme olduğunu, diğer okulların velilerinden çocuklarının kaydını Bedia Midilli İlkokulu’na aldırmak için yoğun talep geldiğini söylüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İSG sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! İSG 2. dönem sınav sonuçları

4 fakülte ve 3 enstitü kuruldu

Üniversitelerin yeni programları ve kontenjanı planlanıyor

MEB görevde yükselme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?