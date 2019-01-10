Sabah sporuyla başarıları arttı
İzmir’de bir sınıf öğretmeni, öğrencilerine her sabah spor yaptırıyor. Sabah okula gelen öğrenciler, müzik eşliğinde önce hafif spor yapıyor, sonra daha hızlı hareketlere geçiliyor. Okul yöneticileri, sabah sporundan sonra derse başlayan öğrencilerin başarılarının da arttığını söylüyor.
İzmir’deki Foça Bedia Midilli İlkokulu öğrencileri, derse girmeden önce her sabah spor yapıyor. ‘Sağlıklı Gıda, Sağlıklı Hayat’ adı verilen Erasmus projesinde Türkiye ile birlikte dört Avrupa ülkesi daha yer alıyor. Proje kapsamında sabah okula gelen 235 öğrenci, güne müzik eşliğinde egzersizle başlıyor. Öğrenciler, müzik eşliğinde önce hafif tempoda egzersiz yapıyor. Devamında müziğin ritmine uygun biraz daha hız gerektiren hareketlere geçiliyor. Üç dakikalık spor bittikten sonra da sınıflara alınıyorlar. Okul müdürü Ayla Bayram, yaklaşık iki yıldır devam eden proje sayesinde öğrencilerin okula daha istekle geldiğini belirterek, “Projemizi İtalya, Polonya, Romanya ve Hırvatistan ile birlikte sürdürüyoruz. Bu ülkelerdeki okullarda da benzer bir program uygulanıyor. Projenin sahibi, koordinatörü biziz. Diğer ülkelerin uygulamalarını da biz geliştiriyoruz” diyor.
MATEMATİK BECERİLERİ GELİŞTİ
Öğrencilerin müzik eşliğinde egzersiz yapmasıyla güne daha zinde başladıklarını vurgulayan Bayram, şunları anlatıyor:
“Ayrıca okula geç kalan öğrencilerimiz de artık zamanında geliyor. Projeyle öğrencilerimize sağlıklı beslenme konusunda da eğitim veriyor, destek oluyoruz. Ambalajlı ürün tüketimi konusunda onları uyarıyoruz. Sağlıklı beslenmeleri için bilgilendiriyoruz. Okulumuzda sağlığa zararlı gıdaların satıldığı bir kantin de bulunmuyor.”
Okul öğretmenlerinden Gültekin Yeşilbaş da öğrencilerin matematik ve okuma becerilerinde gelişme olduğunu, diğer okulların velilerinden çocuklarının kaydını Bedia Midilli İlkokulu’na aldırmak için yoğun talep geldiğini söylüyor.
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