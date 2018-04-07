‘ROTEK Roboteam Robot Yarışları’ başladı

Erzincan Üniversitesi (EÜ) Robot Teknolojileri ve Kullanımı Kulübünce organize edilen ‘ROTEK Roboteam Robot Yarışları’ etkinliği başladı.

EÜ Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde startı verilen, çocuk ve gençlerde teknoloji bilincinin oluşması amacıyla düzenlenen etkinlikte 300 robot yarışıyor.

Yarışların başlaması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, robot ve teknoloji bilincinin çocuklar ve gençlerde oluşturulmasını, milli teknoloji üretimi için bu kültürün kazandırılmasını sağlamak amacıyla bu tür yarışmaların düzenlendiğini belirtti.

İnternetin ve mobil bilgisayarların ortaya çıkmasıyla özellikle yüksek teknoloji ürünlerinin üretilme sürecinin değişmeye başladığını söyleyen Arslantaş, "Akıllı cihaz uygulamalarıyla artık insanların yaşamlarını kolaylaştıran teknolojik ürünler dünya genelinde büyük rağbet görüyor" dedi.

Uzmanların, dördüncü endüstri devrimiyle yakın zamanda robotların yaşamın her alanda olacağını ifade ettiğini söyleyen Arslantaş, şöyle konuştu:

"Ülkemiz artık eskinden olduğu gibi sadece dünyadaki gelişmeleri izleyip bu ürünleri tüketen değil. Özellikle son 15 yıldır eğitimde yapılan yenilikler, Ar-Ge ve inovasyon eğitimleri ve çalışmaları bizleri hamdolsun tüketimden üretim noktasına taşıdı. Özellikle askeri alanda ve sanayi alanında yerli üretimde sadece üretimde kullanılmayan birçok ülkede satılan ürünlerin patentine sahibiz."

Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu da bazı fırsatların kaçınca çok şeyin kaybedildiğini belirterek, ülkenin de kaybettiği fırsatları geri kazanmak için çaba gösterdiğini söyledi.

Bu sebeple dördüncü endüstri devriminin kaçırılmaması gerektiğini belirten Çapoğlu, "Endüstri bir devriminde sanayide buharın kullanılması üstünlük sağladı. Daha sonra yine sanayide elektrik kullanıldı. Bu devrimleri biz çok geç yakaladık. Ardından üçüncü endüstri devriminde bilgi kullanıldı, elektronikleşme ön plana çıktı ancak burada da geri kaldık. Şimdi diyoruz ki dördüncü endüstri devriminde geri kalmayalım. Bilgi ve elektroniğin bir arada kullanıldığı, robot teknolojisinin farklı sistemlerini birlikte çalıştıran teknolojiyi yakalayalım."

Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde Türkiye genelinden katılımcıların ürettiği robotların jüri tarafından değerlendirileceği ve iki gün sürecek yarışların startı verildi.

Arslantaş ve Çapoğlu, açılış sonrası, jürinin puanına göre üreticilerine ödül verilecek robotların yer aldığı stantlarını inceledi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.