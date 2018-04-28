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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
28.04.2018 - 13:28, Son Güncelleme:

roBTÜ 2018’in şampiyonları belli oldu

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roBTÜ 2018’in şampiyonları belli oldu

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen BTÜ Robot Yarışları roBTÜ2018 sona erdi.

Türkiye’nin dört bir yanından üniversiteler, meslek liseleri ve bağımsız katılımcılardan oluşan 200’e yakın takımın başvurduğu roBTÜ 2018’de ön elemelerden geçen yaklaşık 100 takım, iki gün boyunca BTÜ Yıldırım Yerleşkesi spor salonunda mini sumo, çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen ve kodlama kategorilerinde robotlarını yarıştırdı.

Bursa Vali Yardımcısı Kemal Polat ile Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydının da katıldıkları final müsabakaları öncesinde açılış konuşmasını yapan Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Gökhan Gelen, “2016 yılı YÖK tarafından Robotlar ve Akıllı Sistemler Alanında Uzmanlaşan üniversite olarak seçilen üniversitemizde bu yıl 2’ncisini düzenlediğimiz roBTÜ robot yarışlarıyla hedefimiz, ülkemizdeki lise ve üniversite öğrencilerine bilgiyi uygulayabilen ve teknoloji bilincine sahip bireyler olarak kendilerini gösterebilecekleri bir platform sunmak. Bu süreçte bizi destekleyen üniversitemiz ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Dünyada robotik teknolojiler alanında önemli gelişmeler kaydedildiğine değinen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise “Geçtiğimiz yüzyılda endüstri devrimini yakalayamadık. Fakat şuan içinde bulunduğumuz ve ciddi dönüşümlerin yaşandığı bu çağda teknolojiyi geriden takip etmek gibi bir lüksümüz yok. Endüstriyel ürünlerin fiyatını arttırmamız insan kaynağı kalitesini arttırmakla mümkün. Dolayısıyla eğitime yapılan yatırım ülkeler için en önemli yatırımdır. Burada gerçekleştirilen bu organizasyonda yapılan da gençlerimiz arasındaki potansiyel cevherlerin ortaya çıkarılması operasyonu” diye konuştu.

Geleceği bilgiyi üretenlerin yöneteceğini belirten Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın şunları söyledi:
“Sanayi ve teknoloji anlamında kaybettiğimiz koca bir geçmiş var fakat gençlerimiz bu açığı hızla kapatacaklar. Bu ve bunun gibi organizasyonlar bunun en açık göstergesi.”

Bilgiye ulaşmanın yanında bilgiyi kullanabilmenin önemini vurgulayan Bursa Vali Yardımcısı Kemal Polat da, “Bilim ve teknoloji üreten ülkelerin hegemonyasından kurtulabilmek için standartların üzerine çıkmalıyız. Bunun yolu da teknolojiyi yakından takip eden ve bilgi üretme kabiliyetine sahip gençler yetiştirilmesinden geçiyor” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen final müsabakaları sonrasında dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

KATEGORİLERİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANAN TAKIMLAR:
Kodlama: Enes Can Çetiner Akdeniz Üniversitesi
Mini sumo: Selçuk-Tek 1 Selçuk Üniversitesi
Çizgi İzleyen: Tophane 8 Tophane Lisesi Tophane Mesleki ve Tek. Ana. Lisesi
Hızlı Çizgi İzleyen: Ortekhızlı 4 Ovaakça Tarık Şara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

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