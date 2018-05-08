Robotun Darüşşafakalı sultanları
‘Darüşşafaka Lisesi Sultans Of Türkiye’ robot takımı, dokuz yıldan beri uluslararası turnuvalardan 15 önemli ödülle döndü. Son olarak dünyaca ünlü robotik yarışması FIRST’te en prestijli ödüle layık görüldü. 81 ilden ebeveynini kaybeden öğrencilerin okuduğu lisenin robotik ekibi, imkânsızlıklara rağmen nasıl başarılı olunacağının ilham veren bir örneği.
Darüşşafaka Lisesi’nin robot kulübü ‘Sultans Of Türkiye’ 2009’dan beri özellikle takım ruhu ve sosyal becerileriyle dünyanın önemli yarışmalarından 15 ödülle döndü. Bunlar arasında FIRST’ün Seattle, Chicago, San Francisco ve Orlando gibi bölgesel robotik turnuvalarında en prestijliler arasında gösterilen ‘Jüri Özel Ödülü’ ile ‘Chairman’s Award’ (Başkanlık Ödülü) da bulunuyor.
2007’de kurulan kulüp, en son nisanda Chicago’daki bölgesel FIRST Robot Yarışması’nda ‘Chairman’s Award’a layık görüldü. Böylelikle Houston’daki Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde ederek, turnuvanın favorilerinden NASA takımıyla eşleşti ve çok küçük puan farkıyla kaybetti. Türkiye’nin 81 ilinden ebeveynlerini kaybeden, dezavantajlı öğrencilerin okuduğu lisenin robotik kulübü üyeleri, imkânsızlıklara rağmen nasıl başarılı olunacağının en somut örneği.
TAKIM RUHU KAZANDIRDI
Takımla okulun robotik atölyesinde buluştuğumuzda ekibin koordinatörü, yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Esra Ekmekçi, 18 öğrencinin yer aldığı takımın yarışmalar için gece gündüz hazırlandığını, son ders zili çalınca soluğu robotik atölyesinde aldıklarını söylüyor. Öğrencilerin bunu zorunluluk değil, hobi olarak gördüğünü anlatıyor.
‘Sultans of Türkiye’nin üç mentorundan biri, lisenin fizik öğretmeni Selim Çile takımın bir arada, uyumla çalıştığını belirtiyor. Çile’ye göre, robotik yarışmalarında takımların sosyal ve iletişim başarılarına bakılarak verilen ‘Chairman’s Award’ı almalarında, bu dayanışma ruhunun payı büyük. “Öğrencilerimiz Türkiye’nin dört yanından geliyor. Hepsi ebeveynlerinden birini kaybetmiş. Fakat burada bir aile gibi özveriyle, birbirine yardım ederek, birlikte öğrenerek robotlar yapıyorlar” diyor.
FİNALDE NASAYA KARŞI
Ekip, bölgesel yarışmalardaki başarısıyla nisanda FIRST’ün Houston’daki dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Yaklaşık 360 takımın mücadele ettiği yarışmaya dünyanın en iyileri geldi. ‘Sultans of Türkiye’nin karşısına ise NASA’nın desteklediği en seçkin takım çıktı. Takımların robotları, bir yerdeki ağırlıkları toplayarak terazi kefelerine koymak için birbiriyle yarıştı. Bunu en hızlı ve verimli yapan takımın kazandığı yarışmada, ‘Sultans of Türkiye’ NASA’nın takımına karşı ufak puanla kaybetti.
Ekibin kaptanı, Kahramanmaraş’tan okula kabul edilen Eren Sanır, “NASA gibi büyük bütçeli ve çok üst düzey mühendislere sahip bir ekiple karşılaşmak heyecan verici ve zordu. Elimizden geleni yaptık ve çok küçük bir puan farkıyla kaybettik. Önümüzdeki yıllarda daha iyi hazırlanarak NASA gibi çok üst düzey ekipleri de yenebiliriz” diye konuşuyor. Ekibin tüm üyeleri, Türkiye’nin ve dünyanın lider üniversitelerinde eğitim almak istiyor.
ÖĞRENCİLER: KELEBEK ETKİSİ YARATTIK
Şevval Keskin: Ekibin halkla ilişkiler birimindeyim. Sadece robotik ekibi değiliz, sosyal bir misyon üstleniyoruz. Türkiye’nin ilk robotik kulübü olarak kelebek etkisi yarattık. Bugün yüzlerce Türk takımı var.
Nur Evşan Birinci: Turnuvalarda başarılı olmanın yanı sıra kızların mühendisliğe bakışını değiştirmeyi de hedefliyoruz. Ben, mekanik birimdeyim. Kadınlar da erkekler kadar mühendislikte söz sahibi olabilir.
Burcu Özkan: Yarışmalar sayesinde ABD ve Çin gibi dünyanın dört tarafına seyahat edebiliyoruz. San Francisco gezimizde Stanford Üniversitesi’ni ziyaret ettik. Bu, bize daha çok çalışmamız için güç verdi.
BİR MEZUNUN DESTEĞİYLE KURULDU
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M.Talha Çamaş, “Kulubümüz, 1941’de Darüşşafaka’dan mezun olan Fikret Yüksel’in desteğiyle 2007’de kuruldu. Türkiye’den ABD’ye giderek başarılı olan Yüksel, robotik alanın önemli olacağını görüyor. Okuluna bu konuda maddi ve manevi destek sağlıyor. Bağışlarla öğrencilerimize en nitelikli eğitimi vermeye çalışıyoruz. ‘Sultans of Türkiye’ de güçlü destekle, yapabildiklerimize güzel örnek” diyor.
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