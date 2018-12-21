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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
21.12.2018 - 11:09, Son Güncelleme:/

Robotlarını yeni sınıflarında üretecekler

Ağrı Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında yazılım, program ve robot üreten öğrenciler için iki yeni sınıf açıldı. Vali Süleyman Elban, "Geçen yıl sonu itibarıyla 19 bin 750 öğrencinin bu eğitimle tanışmasını sağladık. Bu yıl bu eğitimi alan öğrenci sayısı 47 bini geçti" dedi.

Robotlarını yeni sınıflarında üretecekler
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Ağrı Valiliği tarafından hayata geçirilen ‘Kodlağrı Projesi’ çerçevesinde yazılım, program ve robot geliştiren öğrenciler için Ağrı Bilim Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) yazılım ve robotik çalışmalar üzerine sınıflar açıldı. Valilik yanındaki Ağrı BİLSEM'de düzenlenen tören, Vali Süleyman Elban'ın robotik ve kodlama sınıflarının açılış kurdelesini kesmesiyle başladı.

Sınıfları gezerek eğitim gören öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi alan Elban, öğrencilerin ürettiği program, yazılım ve robotların kendisini mutlu ettiğini söyledi. Geçen yıl kasım ayında Ağrılı çocukların Kodlağrı Projesi kapsamında eğitim almaya başladığını hatırlatan Elban, projeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullardaki öğretmenlerle yürüttüklerini söyledi.

Robotlarını yeni sınıflarında üretecekler

Elban, "Geçen yıl sonu itibarıyla 19 bin 750 öğrencinin bu eğitimle tanışmasını sağladık. Bu yıl bu eğitimi alan öğrenci sayısı 47 bini geçti. Geçen yıl sadece 5 ve 6’ncı sınıf öğrencilerine verilen eğitimi bu yıl ana sınıfından 12’nci sınıfa kadar öğrencilerimize vermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Zorunlu eğitim kapsamındaki tüm öğrencilerin kodlama, yazılım ve robotik eğitimlerinden faydalanacağına dikkati çeken Elban, daha sonra zorunlu eğitim kapsamında olmayan öğrencileri de bu kapsama alacaklarını söyledi.

Robotlarını yeni sınıflarında üretecekler

Hedeflerinin, Ağrı'nın artık Türkiye'de yazılım noktasında söz sahibi olabileceği bir noktaya gelmesi olduğunu belirten Elban, şöyle devam etti:
"Belki de yakın zamanda Türkiye'deki yazılımcı sayısının ciddi bir oranı Ağrılı gençlerden oluşabilir. Çok cüzi maddi bir kaynakla, öğretmen, idareci ve velilerimizin çabaları, gayretleri, özverileriyle zeki Ağrılı çocuklarımız kısa zamanda çok güzel ürünler ortaya çıkardı. Ben önümüzdeki dönemde çok daha kaliteli ürünlerin ortaya çıkarılacağını bekliyorum. Bu eğitimin ilimizde kökleşeceğini, yaygınlaşacağını düşünüyorum."

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