Robotlar ve projeler yarıştı

Dünyada binlerce çocuk ve genç bilim kahramanını buluşturan, Türkiye’de ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ adıyla Bilim Kahramanları Derneği gönüllüleri tarafından düzenlenen First Lego League’in; İstanbul, Ankara ve Bursa ayağından sonra İzmir etabı da sona erdi. İZFAŞ desteğiyle Fuar İzmir’in C Holünde gerçekleşen yerel turnuvada 9-16 yaş arası öğrencilerin okullarında oluşturdukları takımlar, ana tema olan ‘Hidrodinamik: Suyun Yolculuğu’ ile ilgili iki gün boyunca ürettikleri fikirlerle oluşturdukları projeleri sundu.

2 GÜNDE 85 TAKIM YARIŞTI

İlk gün 43, ikinci gün ise 42 takım olmak üzere toplamda 85 takım yarıştı. Genç bilim kahramanları, tasarladıkları robotlar, yaptıkları projelerle jüri önüne çıktı. Robot, proje ve takım çalışmasıyla ilgili yapılan Jüri değerlendirmesi yapıldı. İki gün boyunca takımların robotları, tüm dünya üzerinde aynı şekilde tasarlanan ve içinde 16 tane su görevinin bulunduğu parkurda maç yaptı. Legoların bulunduğu parkur, genç bilim kahramanlarına keyifli aynı zamanda da heyecanlı anlar yaşattı.

10 TAKIM BELİRLENDİ

Bu yıl 14’ncü kez düzenlenen ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor-First Lego League’ turnuvalarının İstanbul, Ankara ve Bursa etaplarında belirlenen 42 takımın ardından ulusal yarışmaya katılacak 10 takım daha İzmirdeki turnuvada kesinleşti. Turnuvanın ilk gününde birinci olan TAKEV Narlıdere Okulları’ndan katılan ‘Game of Water’ takımı, ikinci günüde ise yine TAKEV Karşıyaka Okulları’ndan ‘Robo Branis’ birinci oldu.

DİKKAT ÇEKEN SU PROJELERİ

Turnuvaya katılan takımlar birbirinden ilginç projeler geliştirdi. Game of Water takımı zeytin işlenirken çıkan kara suyun buharlaştırma işlemiyle bertarafını kolaylaştıran projesiyle dikkatleri üzerine çekti. İzmir Özel Türk Koleji Fen Lisesinden katılan ‘Sparky’ takımı ise hidroelektrik santrallere alternatif geliştirdiği çevreci santral, RoboTime Bilim Akademisi de Afrikadaki kirli su ve susuzluk sorununa cam, plastik gibi malzemelerin kullanıldığı ucuz maliyetli bir çözüm projesiyle öne çıktı. Dokuz Eylül Üniversitesi 75. Yıl İlköğretim Okulunun öğrencilerinin oluşturduğu ‘Lets Go’ takımı ise düzenledikleri kermesten elde edilen gelirle kardeş okulun kirli suyun arıtmasını sağlayan sosyal destek projeleriyle alkışlandı.

52 TAKIM HAFTAYA YARIŞACAK

Yerel turnuvaların tamamlanmasının ardından Türkiyede 55 ilden toplam 3 bin 965 çocuk ve genç proje üretmiş oldu. Dört farklı şehirde 12 yerel turnuvaya katılan 359 takımdan 52'si, 10-11 Mart tarihlerinde yine Fuar İzmir’de yapılacak ulusal turnuvada birinci olmak için yarışacak.

2005’TEN BERİ DÜZENLENİYOR

First Lego League, Türkiyede ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ adı altında gönüllüler ve destekçilerin katkısıyla 2005 yılından beri düzenleniyor. Bilim Kahramanları Derneğinin verilerine göre Türkiyede 13 sezonda, 47 ilden 9-16 yaş arası toplam 14 bin öğrencinin yer aldığı turnuvalar kapsamında yarışan takımlar geçen sezonlarda, Avrupa Açık Turnuva Şampiyonluğu ve Kanada Açık Turnuva Şampiyonluğu dahil 27 uluslararası ödül kazandı.

ULUSAL TURNUVAYA KATILACAK TAKIMLAR

CUMARTESİ:

1- Game of Water - Takev Okulları Narlıdere

2- Rotastars - İzmir Özel Rota Ortaokulu

3- Laissez Faire - Karşıyaka Belediyesi Çocuk Kulübü

4- Sparky - Özel Türk Fen Lisesi

5- Çakatech - Özel Çakabey Okulları

PAZAR:

1- Robobrains - Karşıyaka Özel Takev Ortaokulu

2- Robo-Nun - Özel Takev Fen Lisesi

3- FBK - Özel Salihli Nazmi Arıkan Fen Ve Anadolu Liseleri

4- Wonder Water - Özel İzmir Takev Anadolu Lisesi

5- Robogreen - Takev Okulları