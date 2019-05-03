Robotikte dünya şampiyonu oldular
Ortaokul öğrencileri, Vex Dünya Robot Şampiyonası’nda (Vex Worlds) ‘Energy Awards’ ödülünü alarak dünya şampiyonu oldu.
15 yıldır Amerika’da düzenlenen robot finallerine, her ülkenin şampiyonluk ve mükemmellik ödülü alan takımlar katılıyor. ‘ERA Kolejleri Robotik Takımı’, Türkiye şampiyonu olarak katıldığı büyük dünya finalinde,‘Energy Awards’ ödülünü 420 ortaokul arasından kazanıp kategorisinde birinci oldu. Takım, dünyanın en büyük robot şampiyonası olan ‘Vex World IQ Challenge’dan ödülle döndü.
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