Robotik takımlar turnuvada
Liseliler, ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ adlı 15. Sezon İstanbul Yerel Turnuvası’nda gösterdikleri başarıyla, ulusal turnuvaya çıkmaya hak kazandı. 16 ilde düzenlenen yerel turnuvalarda, 36 takım yer alırken, dört takım ulusal turnuvaya çıkmaya hak kazanıyor. 9-10 Mart’ta İzmir’de gerçekleştirilecek ulusal turnuvaya, çeşitli illerden 64 takım katılacak.
Diyarbakır Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi ve Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi robotik takımları 2-3 Şubat’ta İstanbul Özyeğin Üniversitesi’nde yapılan ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ (First Lego League) adlı 15. Sezon ‘İstanbul Yerel Turnuvası’na katıldı. Turnuvada başarı gösteren fen lisesi takımı, ‘Corona Australis Sunum Ödülü’; Anadolu lisesi takımıysa ‘Aurora İlham Verici Takım Ödülü’ alarak ulusal turnuvaya çıkmaya hak kazandı.
BAŞARILI 16 TAKIM TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK
9-10 Mart’ta 15’inci sezonu düzenlenecek olan, ulusal turnuvada bölgelerini temsil edecek Diyarbakır Bahçeşehir Koleji Liseleri robotik takımları çalışmalarına devam ediyor. Ulusal turnuvada başarılı olan 16 takımsa, yurtdışında Türkiye’yi temsil edecek.
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