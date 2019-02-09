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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
09.02.2019 - 11:40, Son Güncelleme:/

Robotik takımlar turnuvada

Liseliler, ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ adlı 15. Sezon İstanbul Yerel Turnuvası’nda gösterdikleri başarıyla, ulusal turnuvaya çıkmaya hak kazandı. 16 ilde düzenlenen yerel turnuvalarda, 36 takım yer alırken, dört takım ulusal turnuvaya çıkmaya hak kazanıyor. 9-10 Mart’ta İzmir’de gerçekleştirilecek ulusal turnuvaya, çeşitli illerden 64 takım katılacak.

Robotik takımlar turnuvada
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Diyarbakır Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi ve Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi robotik takımları 2-3 Şubat’ta İstanbul Özyeğin Üniversitesi’nde yapılan ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ (First Lego League) adlı 15. Sezon ‘İstanbul Yerel Turnuvası’na katıldı. Turnuvada başarı gösteren fen lisesi takımı, ‘Corona Australis Sunum Ödülü’; Anadolu lisesi takımıysa ‘Aurora İlham Verici Takım Ödülü’ alarak ulusal turnuvaya çıkmaya hak kazandı.

BAŞARILI 16 TAKIM TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK
9-10 Mart’ta 15’inci sezonu düzenlenecek olan, ulusal turnuvada bölgelerini temsil edecek Diyarbakır Bahçeşehir Koleji Liseleri robotik takımları çalışmalarına devam ediyor. Ulusal turnuvada başarılı olan 16 takımsa, yurtdışında Türkiye’yi temsil edecek.

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