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    Robot yarışmasında Türk öğrenciler lider

    Hürriyet EĞİTİM
    27.02.2018 - 12:11 | Son Güncelleme:

    Robotik ve mühendislik yarışması ‘VEX Robotics Competition Türkiye’, 24 Şubat Cumartesi Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlendi. İngiltere, Kazakistan, Malezya gibi ülkelerden birçok takımın katıldığı turnuvada, Türkiye’den öğrenciler birincilik ve mükemmeliyet ödülü almayı başardı.

    VEX Robotics Competition Türkiye, 24 Şubat’ta yapıldı. ‘Robotik ve mühendislik yarışması’ olarak tanımlanan ve sadece robotların değil, robotların tasarım sürecinin de değerlendirildiği turnuvada 45 ülkeden 20 bine yakın öğrenci ter döktü.

    Türkiye’den Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Soyak Ataşehir Kampüsü öğrencilerinden oluşan takım, İngiltere, Kazakistan, Malezya gibi ülkelerden gelen yarışmacıları geride bırakarak mükemmeliyet ile birincilik ödülünü aldı.

    Takım, 25-28 Nisan’da düzenlenecek ‘Dünya VEX Robotics’ yarışmasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

     

    Etiketler: Robot yarışmaları , VEX Robotics Competition Türkiye , Türk robot takımları
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