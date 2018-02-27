Robot yarışmasında Türk öğrenciler lider

VEX Robotics Competition Türkiye, 24 Şubat’ta yapıldı. ‘Robotik ve mühendislik yarışması’ olarak tanımlanan ve sadece robotların değil, robotların tasarım sürecinin de değerlendirildiği turnuvada 45 ülkeden 20 bine yakın öğrenci ter döktü.

Türkiye’den Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Soyak Ataşehir Kampüsü öğrencilerinden oluşan takım, İngiltere, Kazakistan, Malezya gibi ülkelerden gelen yarışmacıları geride bırakarak mükemmeliyet ile birincilik ödülünü aldı.

Takım, 25-28 Nisan’da düzenlenecek ‘Dünya VEX Robotics’ yarışmasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.