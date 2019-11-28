Robot yarışmasında şampiyon oldular
28 yıldır ‘Zeka İçin Spor’ sloganıyla dünyanın farklı düzenlenen ve en prestijli robot yarışmalarından biri olarak gösterilen FRC Ankara Off Season Robot Turnuvası’nın kazananları belli oldu. Şampiyon olan ‘River Robotics’ takımı, ayrıca iki ödül daha kazandı.
Özel Irmak Okulları robotics takımı ‘River Robotics’, ‘Zeka İçin Spor’ sloganıyla dünyanın farklı ülkelerinde 28 yıldır düzenlenen ve en prestijli robot yarışmalarından biri olarak gösterilen FRC Ankara Off Season Robot Turnuvası’ndan şampiyonluk kupası ve iki ödülle döndü.
‘Zeka İçin Spor’ sloganıyla dünyanın farklı ülkelerinde 28 yıldır düzenlenen ve en prestijli robot yarışmalarından biri olarak gösterilen FRC Ankara Off Season Robot Turnuvası, 23-25 Kasım’da Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. ‘Deep Space’ temasıyla gerçekleşen yarışmada senaryo gereği tahmin edilemeyen arazi ve hava şartlarının hakim olduğu bir gezegende öğrencilerin kumanda ettiği robotlar, 2.5 dakika içinde kendilerine verilen görevleri tamamlamaya çalıştı. STEM tekniğini kullanılarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimini ön plana çıkarmayı amaçlayan yarışmada Özel Irmak Okulları robotics takımı ‘River Robotics’; ‘Borusan Robotics’ ve ‘Eagles’ takımlarıyla yaptığı ittifakla Ankara First Robotics Competition FRC şampiyonu oldu. ‘River Robotics’, aynı turnuvada ayrıca Highest Rookie Seed ve Rookie Inspiration ödüllerine de layık görüldü.
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