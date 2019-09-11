Robot yarışmaları için ücretsiz eğitim
Tezmaksan Akademi ile Fikret Yüksel Vakfı’nın yeni işbirliğiyle dünyanın alanında en önemli organizasyonlardan biri olan FIRST Robotik Yarışmalarına (FRC) katılacak öğrencileri eğitecek mentorlara 'CNC torna operatör' ve 'CNC işleme merkezi' eğitimleri verecek. Lise öğrencilerinin yaptıkları robotlarla katıldığı yarışmanın Türkiye ayağı 6- 11 Mart’ta düzenlenecek.
İki eğitim kurumu arasındaki iş birliğiyle Tezmaksan Akademi, FIRST Robotik Yarışmalarına (FRC) katılacak öğrencileri ve takımları eğitecek mentorlara ‘CNC torna operatör’ ve ‘CNC işleme merkezi’ eğitimi verecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki Tezmaksan Akademi’de yapılacak eğitimler bir gün sürecek. Eğitimlere 12 farklı şehirden farklı branşlarda 100 öğretmen katılacak.
1989’de kurulan ve gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında çalışmalar yapıp, kariyer fırsatlarını değerlendirmelerini amaçlayan FRC’nin Türkiye ayağını Fikret Yüksel Vakfı yürütüyor. Vakıf, lise öğrencilerini yarışma sürecine hazırlamak için her yıl ücretsiz mentor ve öğrenci eğitimleri düzenliyor. Mentor eğitimlerinin ardından öğrencilere, robot tasarımı, programlaması, mekanik, elektrikli güç aletleri kullanımı gibi teknik konuların yanı sıra girişimcilik, fon bulma, sponsorluk ilişkileri ve ödül başvuruları gibi konularda ücretsiz eğitimler verecek.
FRC TÜRKİYE 6-11 MART’TA
Yarışmaya, 2019'da Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 27 katılımcı ülkeden 3 bin 600 takım ve 91 bin 300 öğrenci katılmıştı. Etaplardan oluşan yarışmanın yarı final karşılaşmaları İstanbul’da gerçekleşmiş ve 16 Türk takımı FRC’nin dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı. 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde Houston, Texas’ta düzenlenen dünya şampiyonası sonucunda 22 farklı kategoride ödül verilmişti. Yarışmanın 2020 Türkiye ayağı Fikret Yüksel Vakfı tarafından 6-11 Mart’ta İstanbul’da düzenlenecek.
‘GURUR DUYUYORUZ’
Tezmaksan Akademi olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz genç beyinlerin eğitimlerini desteklemekten oldukça mutlu olduklarını dile getiren Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu, Fikret Yüksel Vakfı gibi önemli bir kurum ile iş birliğinde önemli bir projeye imza attıkları için gururlu olduklarını söyledi.
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