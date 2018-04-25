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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
DHA
25.04.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

Robot takımları, turnuvadan ödüllerle döndü

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Robot takımları, turnuvadan ödüllerle döndü

Robot takımları, FIRST Vakfı tarafından 1992 yılından bu yana ABD'de düzenlenen ve dünya çapında lise robotik takımlarının katıldığı FIRST Robotics Competition'da (FRC) her yıl olduğu gibi bu yıl da başarıyla mücadele ederek büyük ödüllerin sahibi oldu.

2018 FRC Dünya Şampiyonası 18-21 Nisan tarihleri arasında Houstonda gerçekşti. Şampiyona da, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı INTEGRA 3646, Roebling Divisionda Division Finalist unvanı almaya hak kazandı. INTEGRA 3646, 9-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Long Island New York Bölgesel Turnuvasında ittifak kaptanı olarak Alliance Captain Winner ödülünü almıştı. 2017 yılında Chairmans Award Finalistliği de bulunan takım, Türkiye'de Chairmans Award Finalist, Alliance Captain Winner ve Division Finalist ödüllerini kazandı.

Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nin başarılı robotik takımı Androit Androids 6025 de bu yıl Dünya Robotik Turnuvası'na başarısıyla damga vuran takımlar arasında yer aldı. Takım, 21-24 Mart tarihlerinde Iowa Bölgesel Turnuvasında Winner ve Chairmans Award ödüllerini almaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Aynı turnuvada takım üyelerinden Berk Oytun Bozoğlu, FIRST değerlerine uygun takım üyelerine verilen Deans List Finalist Ödülüne layık görüldü. Bölgesel turnuvadaki büyük başarısıyla adından söz ettiren Androit Adroids 6025; 18-21 Nisan tarihlerinde Houston'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Hopper Divisiondaise Judges Award ödülünün sahibi oldu. Bahçeşehir Koleji İzmir Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı 4th Dimension 6429 ise yine bu turnuvada Judges Award ödülünü kazanarak, Androit Androids 6025 ile birlikte bu ödülü kazanan ilk Türk takımı oldu.

FIRST ROBOTICS COMPETİTİON (FRC) İLE GERÇEK YAŞAM MÜHENDİSLİĞİ
FIRST Vakfı tarafından 1992 yılından bu yana düzenlenen FIRST Robotics Competition'a her yıl dünyanın dört bir yanından robotik takımları katılıyor. FIRST Vakfı, FRC ile mühendisliğe ilgi çekici bir başlangıç olan robot yapımı sayesinde bilimi sevdirmeye dair pek çok yeniliği kapsayan vizyonunu hayata geçiriyor. FRC'de gençleri gerçek yaşam mühendisliği yolunda eğitmek adına çeşitli değerlendirme yöntemlerinden yararlanılıyor. Turnuvanın en prestijli ödülü ise Chairmans Award olarak adlandırılıyor. Chairmans Award için takımlar; robottan bağımsız bir şekilde FIRST mesajını ve STEM kültürünü nasıl aktardıklarına; teknolojinin gelişmesine sene boyunca yaptıkları çalışmalarla nasıl katkıda bulunduklarına göre değerlendiriliyor. Bölgesel turnuvalarda bu ödülü alan takımlar, FIRST Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazanarak ülkelerini orada temsil ediyorlar.

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı INTEGRA 3646, 2016 yılında katıldığı New York City Bölgesel Turnuvasında Chairmans Awardu kazanarak, bu ödülü kazanan Türk takımı oldu. 2017 yılında ise INTEGRA 3646, 4 bin takımın katıldığı FIRST Robotics Competitionda bir ABD'li ve bir Avustralyalı takım ile en başarılı ilk üç arasına girerek Chairmanss Award Finalist unvanı ile ülkemize dönmüştü.

INTEGRA 3646 MENTORLUK VE SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIYLA DA ÖNE ÇIKIYOR
INTEGRA 3646, 2011 yılından bu yana her yıl katılarak ödüllerle döndüğü robotik turnuvalarının yanında mentorluk ve sosyal sorumluluk projeleriyle de jüriyi etkiliyor. INTEGRA 3646'nın mentorluk yaptığı robotik takımı Intersection Navita, 30 bin takım arasından ilk 110 arasına girerek FIRS LEGO League Dünya Şampiyonasından Koç Ödülü ile döndü.

Robot yapmaktan ve program yazmaktan daha fazlasını öğrencilere işlemeyi hedefleyen FRC sürecinde INTEGRA 3646, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri de organize etti. Bu projeler arasında hem ülke içinde hem de ülke dışında çeşitli öğretim kurumlarına bağışladıkları STEM kitleri ve 45 şehirde durarak üç ay içinde 50 binden fazla ziyaretçi elde eden, 11 bin kilometre yol kat etmiş Bilim Tırı projeleri bulunuyor. Geçtiğimiz yıl içinde başlattıkları Uzay kampanyası ile oldukça ilgi toplayan takım, birçok kurum ile iş birliği yaparak, kurumların logolarını ve maskotlarını, mühendislik becerilerini kullanarak yakın uzaya yolladılar. INTEGRA 3646, bu iş birliklerinden elde ettikleri fonlar ile sosyal sorumluluk çalışmalarına kaynak sağladı.

2017 şubat ayında sondaj kuyusuna düşüp mahsur kalan 'Kuyu' köpeğin kurtarılma çalışmalarında da büyük rol oynayan takım, medyada yer alan bu hikayesiyle sesini geniş çaplı olarak sadece ülkemizde değil aynı zamanda yurtdışında da duyurmayı başararak Fuji TV'de bir Japon belgeseline konu oldu.

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