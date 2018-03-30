Robot öğretmen ‘Elias’ ders başında

Reuters’ın haberine göre, Finlandiya’da bir ilkokulda robot bir öğretmen derse giriyor. İngilizce, Almanca ve Fince gibi 23 dili konuşabilen robotun en önemli özelliklerinden biri de, öğrencilerin beceri düzeylerine göre kendini ayarlayabilmesi. Ayrıca çocukların gelişimleriyle ilgili raporlar da hazırlayabiliyor.

23 DİL BİLİYOR

Finlandiya Tempere’de bir ilkokulda son günlerde dünya kamuoyunun dikkatini çeken bir gelişme yaşanıyor. Buna göre ‘Elias’ adı verilen robot öğretmen ilkokulda derslere giriyor. 23 dile kadar konuşabilen Elias’ın şu an kullanılan versiyonu İngilizce, Almanca ve Fince ile sınırlandırılmış durumda.

ÖĞRETMENE YARDIMCI

Finlandiyalı yapay zeka ve robotik firması AI Robots tarafından geliştirilen; mobil bir uygulama ile sınıfın dili ve öğrencilerin düzeyine göre ayarlanabilen robot 25 santimetre boyunda. Elias, sınıfta öğretmenlere öğrenciler hakkında sunduğu raporlarla yardımcı oluyor, dersleri daha heyacanlı ve eğlenceli bir hale getiriyor.

Reuters’ın görüşlerini aldığı eğitimcilerse, farklı aktiviteleri yapmalarına yardımcı olduğu için ‘Elias’ın yanında. Aynı şirket tarafından geliştirilen ‘OVObot’ da öğrencilere matematik konusunda yardımcı oluyor. Özellikle dört işlemleri ilkokul öğrencilerine eğlenceli bir yolla öğretiyor.