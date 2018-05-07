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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
07.05.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Riskli okulların çevresi ‘kamera’ ile izlenecek

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Riskli okulların çevresi ‘kamera’ ile izlenecek

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Taslak Raporu'nda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yer alan önerilere göre, eğitim kurumunda güvenlik kamera sisteminin kurulması ve riskli olduğu belirlenen okullarda dış çevre güvenliğinin izlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar hızlandırılacak. YÖK, eğitim fakültelerinin müfredatında bağımlılıkla mücadele konusunu ele alacak. İlk ve orta öğretim okullarında ders saatleri dışında kalan zamanlarda öğrencilerin spor, müzik, resim, dans gibi alanlarda profesyonelleşmeleri sağlanacak. İnternet ve bilişimin problemli kullanılmasını önlemek amacıyla, teknolojinin bilinçli kullanımıyla ilgili müfredat oluşturulacak.

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Taslak Raporu'nda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yer alan önerilere göre, eğitim kurumunda güvenlik kamera sisteminin kurulması ve riskli olduğu belirlenen okullarda dış çevre güvenliğinin izlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar hızlandırılacak.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu tarafından, bağımlılıkla mücadele kapsamında da yürütülen çalışmaların ardından taslak rapor hazırlandı.

Dünya ve Türkiye'deki durumun inlecelendiği ve tüm paydaşlarla yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan raporda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle öğrencilerin bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmasının sağlanabilmesi için yapılabilecekler konusunda öneriler yer aldı.

Taslak rapora göre, eğitim kurumunda güvenlik kamera sisteminin kurulması ve riskli olduğu belirlenen okullarda dış çevre güvenliğinin izlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar hızlandırılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eğitim fakültelerinin müfredatında bağımlılıkla mücadele konusunu ele alacak.

MEB ise okul temelli bağımlılıkla mücadelede, risk grubundaki veya bağımlı çocukların tespiti ve yönlendirilmesinde, okul, veli ve öğrenci arasındaki sağlıklı iletişim konularında daha fazla bilgi ve uygulamaya yer verecek.

Bakanlık temel eğitim ve ortaöğretim müfredatında önleyici ve koruyucu beceriler olan yardım isteme, öfke kontrolü, "hayır" diyebilme, ısrarlara karşı koyabilme, kendini ortaya koyma, iletişim becerileri, sorun çözme, stresle başa çıkma, kendini tanıma gibi becerilerin kazandırılmasına yönelik daha fazla içeriğe yer verilecek. Bu konuların ayrı dersler şeklinde verilmesi üzerinde de durulacak.

‘ÖĞRENCİLER, SPOR, MÜZİK, RESİM, DANSTA PROFESYONELLEŞECEK’
Çocukların zararlı maddelerle tanışmamaları için kendilerini okulda iyi hissedebilecekleri spor, müzik, tiyatro, sinema gibi farklı ders alanlarının bulunması sağlanacak.

Okulların fiziksel imkânları ve donanımları, öğrencilerin ders süresince ve ders saatleri dışında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarını sağlayabilmesi için, okullar fiziksel durumları iyileştirilerek çocuk ve gençlerin sportif, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerine imkan tanıyacak şekilde donatılacak. Böylece öğrenciler okulda ve ders saatleri dışında etkinliklere katılacak ve temel beceriler kazanacak.

İlk ve orta öğretim okullarında ders saatleri dışında kalan zamanlarda öğrencilerin spor, müzik, resim, dans gibi alanlarda profesyonelleşmelerine imkan verilecek. Çocukların bağımlılıklardan korunması amacıyla, ücretsiz kulüpleşme projesi hayata geçirilerek, ilkokul, ortaokul çağındaki her çocuğun bir kulübe kayıtlı olması sağlanacak.

Tüm eğitim kademelerinde rehberlik ders saatinin olmayışı nedeniyle Türkiye Bağımlılık ile Mücadele Eğitim Programı (TBM) içeriklerinin öğrencilere, öğretmenlere, okul yardımcı personeline ve ailelere aktarılmasında sorunlar yaşanmaması için rehberlik öğretmenlerinin TBM'yi uygulayacakları rehberlik ders saati, tüm eğitim kademeleri için okul ders programlarına yerleştirilecek.

‘TEKNOLOJİNİN BİLİNÇLİ KULLANIMINA İLİŞKİN MÜFREDAT OLUŞTURULACAK’
Okullarda öğrencilere bilgisayar oyunlarının alternatifi olarak farklı sanat ve spor dalları hobi olarak kazandırılacak.

İnternet ve bilişimin problemli kullanılmasını önlemek amacıyla, teknolojinin bilinçli kullanımına ait müfredat oluşturulacak.

Uyuşturucu ve internet, teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda okullardaki Yeşilay kulüplerinin etkinliği artırılacak.

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