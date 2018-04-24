Resmi tatillerde ek ders kesilir mi? 2018 ek ders yönetmeliği
23 Nisan, 1 Mayıs gibi resmi tatillerde ek ders kesilir mi sorusuna cevap arayan öğretmenler, konuyla ilgili ek ders yönetmeliğini internet üzerinden sorgulamaya başladı. 23 Nisan Pazartesi gününün resmi tatil olması dolayısıyla ek ders durumunuı merak eden öğretmenler, bakanlığın bu konudaki mevzuatını merak etti. İşte, ek ders yönetmeliği hakkında bazı bilgiler
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar yazısında, resmi tatillerdeki ek ders durumu hakkında şu bilgiler yer alıyor;
Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu karar kapsamında bulunan personelden;
a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.
b) (Değişik: 21/07/2007 tarihli ve 26589 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) İl düzeyinde millî ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde (*)(Değişik: 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.
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