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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
15.07.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

Resmi Gazete’de yayımlandı...ÖSYM’de teşkilat yapısı değişti

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Resmi Gazete’de yayımlandı...ÖSYM’de teşkilat yapısı değişti

ÖSYM’nin teşkilat yapısı ile görev ve yetkilerini belirleyen kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre ÖSYM, aynı veya farklı zamanlarda farklı sorularla yapılan ancak adaylara sağladığı haklar bakımından eşit sonuçlar veren eşdeğer sınav yapabilecek. Şirket de kurabilecek merkezin yönetim kurulunun yapısında da değişikliğe gidildi. Üyeler arasında MEB ile birlikte Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığından en az genel müdür düzeyinde bir temsilci de bulunacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu. Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’, Resmi Gazete’de yayımlandı. Öne çıkan değişiklerse şöyle:

FARKLI ZAMANLARDA EŞDEĞER SINAVLAR
ÖSYM, aynı veya farklı zamanlarda farklı sorularla yapılan ancak adaylara sağladığı haklar bakımından eşit sonuçlar veren eşdeğer sınav yapabilecek.

YENİ SINAV KOORDİNATÖRLÜKLERİ AÇILABİLECEK
ÖSYM tarafından yapılan sınavlar için devlet üniversiteleri, ihtiyaç duyulması halinde kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile yurt dışı temsilcilikler bünyesinde, sınav organizasyonu ve sınavlarla ilgili diğer işleri yerine getirmek üzere görevlendirilenlerden oluşan sınav koordinatörlükleri açılacak.

HER TÜRLÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev almaya veya görevde yükselmeye yönelik sınavları ve gerektiğinde yerleştirme işlemlerini ilgili kurumun talebine bağlı olarak yapacak ÖSYM, özel hukuk tüzel kişilerinin talep ettikleri her türlü ölçme ve değerlendirme işlemlerini de yürütecek. ÖSYM Başkanlığı, YÖK kararlarına veya ilgili mevzuat hükümlerine istinaden başta yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesiyle, yükseköğretim kuramlarında atama veya yükselmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere, ulusal ve uluslararası her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavlarıyla gerektiğinde yerleştirme işlemlerini yapacak.

ŞİRKET KURABİLECEK
ÖSYM, ayrıca sınav sonuçlarını analiz edecek ve sonuçları kamuoyuna duyuracak. Merkezin görev ve yetkileri arasında, faaliyetleri ile ilgili olarak şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak da yer aldı.

SINAV SORULARININ OLUŞTURULMASINDA KİMSE TALİMAT VEREMEYECEK
Başkanlık, ilgili kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında, bağımsız olarak yerine getirecek. Başkanlığın yürüttüğü iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde, Başkanlık çalışanlarına ve görevlendirilen diğer uygulayıcı birimlere, sınav görevlendirmeleri, sınav sorularının oluşturulması, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntem ve süreçlerinin seçimi ve uygulanmasında hiçbir organ, makam, merci veya kişi tarafından talimat verilemeyecek.

ÜÇ BAŞKAN YARDIMCISI
ÖSYM Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere, en az biri devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından olmak üzere, kendi görev süresi ile sınırlı olmak üzere üç başkan yardımcısı atayacak.

YÖNETİM KURULU 8 ÜYEDEN OLUŞACAK
Başkanlığın karar organı olan Yönetim Kurulu, başkan ve başkan yardımcıları dahil sekiz üyeden oluşacak. Başkan, Yönetim Kurulunun da başkanı olacak. Yönetim Kurulu, gerekli hallerde sınavların kısmen veya tamamen iptaline, ertelenmesine, adayların eşdeğer sınavlara alınmasına veya aday işlemlerinin geçersiz sayılmasına ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasına, ayrıca Cumhurbaşkanına sunulmak üzere, doğrudan merkeze bağlı kurulacak temsilciliklerin yeri ve sayısına karar verecek. Yönetim Kurulu üyeleri arasında MEB, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığından en az genel müdür düzeyinde bir temsilci de bulunacak.

OY ÇOKLUĞUYLA KARAR ALACAK
Başkanlığın sınav faaliyetleriyle ilgili kuracağı veya iştirak edeceği şirketler için Cumhurbaşkanına teklifte bulunacak Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı üzerine ve başkanın oluşturduğu gündemle en az beş üye ile toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak.

ELEKTRONİK SINAV MERKEZLERDE YÖNETİM KURULU KARARI
Başkanlık, merkez teşkilatı ile doğrudan Başkanlığa bağlı temsilciliklerden ve elektronik sınav merkezlerinden oluşacak temsilciliklerin açılacağı yer ve sayıları Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla, elektronik sınav merkezlerinin açılacağı yer ve sayılar ise Yönetim Kurulunca belirlenecek.

Başkanlık kadro veya pozisyonlarında görevli personel tüm iş ve işlemlerinde doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere, geçici veya sürekli olarak temsilciliklerde veya elektronik sınav merkezlerinde görevlendirilebilecek.

 

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