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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
20.04.2019 - 10:18, Son Güncelleme:/

Rektörlük binası kültür mirası oldu

İzmir'in Alsancak semtindeki simge yapılardan biri olan DEÜ Rektörlük binası ve ekleri, korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edildi.

Rektörlük binası kültür mirası oldu
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlük binası ve ekleri, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edildi. DEÜ'nün adını İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu tarihten alan ve kentin sembol yüksek öğretim kurumlarından biri olan Alsancak semtindeki rektörlük binası ve eklerinin kültür varlığı olarak tesciliyle ilgili başvuru olumlu sonuçlandı. Kurul, Rektörlük binalarının eğitim ve kültür amaçlı hizmet verdiğine, buraların simgesel değer taşıması nedeniyle de korunması gerektiğine hükmetti. Böylece yaklaşık 14 dönümlük alanda hizmet veren Rektörlük binası ve ekleri, hem koruma altına alınmış oldu hem de bakımından onarımına kadar bütün işlemlerde ilgili mevzuatlara tabi hale getirilmesinin önü açıldı.

‘ÇOK MUTLUYUZ’
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, başvurularının olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. DEÜ'nün birçok hatırayı barındıran, geçmişle gelecek arasında kuvvetli bağlar kuran bir marka olduğunu belirten Hotar, şöyle devam etti:
"Bir süre önce güzel İzmir'imizin sembolik yapılarından biri olan ve kentimizle bütünleşen Rektörlük binamızı korumak ve gelecek kuşaklara bırakmak amacıyla bir çalışma başlattık. Belgeleri toplayarak başvurduğumuz kurumdan olumlu sonuç aldık. Böylece birçok değerimizi yetiştiren, bizler için son derece anlamlı olan binalarımız, devletimiz tarafından da güvence altına alınmış oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz. Böylesi köklü gelenekleri olan kurumumuzun gelecek kuşaklara aktarması gereken değerleri, edinimleri ve entelektüel fikirleri olduğu kadar bunları buluşturan, birlik ve beraberliği ifade eden ikonik yapıları da bulunuyor. Bunların hepsi bizi biz yapan unsurlar. Bu girişimimiz de temelde bütünü muhafaza etmek, güzellikleri korumak isteğiyle ortaya çıktı. Tescille birlikte İzmir Kültür Park alanıyla tescilli Atatürk Lisesi'nin yer aldığı koruma aksı denize ulaşacak."

‘BAŞKA AMAÇLA KULLANILAMAZ’
Rektör Hotar, dönem dönem tartışmalara konu olan rektörlük binasının eğitim dışındaki amaçlarla kullanımıyla ilgili söylentilerin de alınan kararla birlikte son bulduğuna belirterek, bu binaların eğitim dışında hiçbir amaçla kullanılamayacağını ve yıkılamayacağını söyledi.

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