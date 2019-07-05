Rektörlere ‘mobbing’ uyarısı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni atanan bazı rektörlerin mevcut dekanlara yönelik olumsuz tutum ve uygulamalarıyla ilgili şikâyet ve duyumlar aldıklarını, tüm devlet üniversitelerine buna ilişkin bir ‘uyarı’ yazısı gönderdiklerini açıkladı.
Yazıda özetle şöyle denildi: “Kimi üniversitelerde yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevden ayrılmaları yönünde telkinde bulunulduğu veya mobbing yapıldığı bilgileri ile bazı şikâyetler ulaştı. Yükseköğretimde yönetişim modelini öne çıkaran ‘Yeni YÖK’ olarak, yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik herhangi bir tutum takınılmamasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla ve mevzuat çerçevesinde bileşenleriyle birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz.”
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