Rektörden öğrencisine burs sözü

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencisi 20 yaşındaki Muhammed Güzel, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e ziyaret etti. Ziyarette Güzel'e çeşitli alanlarda başarılar elde eden öğrencilerden Dilay Oygür ve Yasemin Perşembe de eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Aldemir, Muhammed’in dramatik ve başarılarla dolu bir yaşamı olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Hayatta çok başarılı olan insanların geçmişte zorlukları tırnaklarıyla geçen, atlatan insanlar olduğu dikkat çekecektir. Bu gençlerimizi bu anlamda gerçekten tebrik ediyorum. Onları kutluyorum. Onlarla gururlanıyorum. Biz devleti temsilen buradayız. Devletin iktisattaki karşılığı babadır. Baba evlatlarının arasında eşitliği sağlamak zorunda. Biz de bu gençlerimize elimizden geldiği kadar destek olacağız. Muhammed'e de burs vereceğiz."

MÜZİK ÖĞRETMENİ FARK ETTİ

İstanbul Ataşehir'de bir çöp konteynerinin yanında bulunan ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammed Güzel, kangren nedeniyle sağ ayak parmaklarını kaybetmiş ve hayatına devlet korumasında devam etmişti. Güzel, ilkokulda müzik öğretmeni Dilek Sabak'ın kulağındaki ritim duygusunu fark etmesiyle piyanoya yönelmiş, Kırklareli Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra da ADÜ Devlet Konservatuvarı’nı kazandı. Müziğin yanında yüzmeyle de ilgilenen Güzel, katıldığı müsabakalarda 28 madalya kazandı.