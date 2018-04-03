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    Rektör vekili orkestra şefi oldu

    DHA
    03.04.2018 - 15:02 | Son Güncelleme:

    DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, katıldığı programda, eline şef batonunu alıp, orkestra yönetti. Avusturyalı bestekar Franz Von Suppe’nin ‘Light Cavalry Overture’ adlı eserini yöneten Prof. Dr. Çelik’in performansı beğenildi.

    Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) senatosu ve yönetim kurulu üyeleri, Devlet Konservatuvarı’nda bir araya gelerek, üniversite çalışmalarıyla ilgili konuları ele aldı. DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik, toplantılara başkanlık etti. Prof. Dr. Çelik, üniversite yönetmeyi orkestra yönetmeye benzeten Konservatuvar Müdürü Prof. Ümit İşgörür’ün daveti üzerine sürpriz yapıp, eline şef batonunu eline alarak, sahneye çıktı.

    Avusturyalı bestekar Franz Von Suppe’nin ‘Light Cavalry Overture’ adlı eserini yöneten Prof. Dr. Çelik’e akademisyenler de alkışlarıyla destek verdi. Rektör Vekili Çelik’in performansı beğenildi.

    Performanstan sonra sahneye çıkan Konservatuvar Müdürü İşgörür, DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik’e şef batonu hediye etti.

    Etiketler: Prof. Dr. Erdal Çelik , Orkestra Şefi
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