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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
18.09.2019 - 16:50, Son Güncelleme:/

Rektör pedal çevirerek öğrencilere üniversiteyi tanıttı

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, üniversiteye yeni gelen öğrencilerle yerleşkede bisiklet turuna katılarak onlara üniversitenin bölümlerini gezdirdi.

Rektör pedal çevirerek öğrencilere üniversiteyi tanıttı
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, bu yıl üniversiteye gelen öğrenciler için düzenlenen etkinlikte, yerleşkede bisikletle gezerek fakülte ve diğer birimleri tanıttı. Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde bulunan Eğitim Fakültesi önünde öğrencilerle bir araya gelen Uysal, onlarla tanıştı. Yeni öğrenciler için düzenlenen bisiklet turu etkinliğine de katılan Uysal, akademisyenlerle fakülte ve diğer birimleri gezdi.

‘ÜNİVERSİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ’
Rektör Uysal, Kütahya'ya birçok ilden gelen öğrencileri en iyi şekilde karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Öğrencilere yerleşkeyi akademisyenlerle bizzat tanıtmak istediğini belirten Uysal, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimizin üniversitemizi tanıma programlarına ağırlık veriyoruz çünkü bu öğrencilerimiz Türkiye'nin dört bir yanından hatta dünyadan, değişik ülkelerden geliyorlar. İlk gelişleri itibarıyla gurbet, hüzün duyguları yaşıyorlar ve bazı sıkıntıları oluyor. Öğrencilerimizin üniversitemize daha kolay uyum sağlamaları, benimsemeleri, eğitim öğretime problemsiz başlamaları için bu tür oryantasyon programlarını önemsiyoruz. Birçok aktivitemiz oluyor. Bunlardan biri kampüsümüzü bisikletle gezerek tanıtmak. Ben de bisikletime binerek akademisyenlerimizle öğrencilerimize kampüsümüzü tanıtmaya çalıştım. Bütün öğrencilerimize bu anlamda 'Üniversitemize hoş geldiniz' diyorum."

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi de bütün öğrencilere kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

DPÜ'ye yeni katılan öğrenciler ise kendileri için özel program düzenleyen Prof. Dr. Uysal ve akademisyenlere teşekkür etti. Öte yandan, kente gelen üniversite öğrencileri için otogarda açılan stantlarda il ve üniversite hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

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