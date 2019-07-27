‘Puan ziyan olsun ama hayat ziyan olmasın’
YKS tercihleri devam ediyor. Adaylar, 29 Temmuz’a kadar istedikleri üniversite ya da bölümleri tercih edebilecek. İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesinin mütevelli heyet başkanın tercih yapacak adaylara tavsiyesiyse şu: “Telaş ve panik yapmayın. Puanınız ziyan olsun ama hayat olmasın.”
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 29 Temmuz’a kadar devam edecek. Zorlu sınav sürecini atlatan adayların bu tarihe kadar zorlu bir süreç bekliyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral’ın, üniversite tercihi yapacak adaylara tavsiyeleri var. "Telaş ve panik yapmayın, ‘puanım ziyan olmasın’ düşüncesinden vazgeçin. Puan ziyan olsun ama hayat ziyan olmasın" diyen Dr. Ayral’ın, önerileri şöyle:
“Sakin olun. Telaş ve panik yapmayın, başkalarının fikirlerinden uzak kendi iç fikirlerinize yakın olun. Hepimizin zihninde meslekler hiyerarşisi var, bu sahte bir hiyerarşi. Puanlamalara baktığımız zaman, insanların kendi isteklerinden ziyade toplumdaki diğerlerinin istekleriyle oluşmuş meslekler hiyerarşisi ortaya çıkıyor. Ben en çok neyi yapmak istiyorum? En çok neye uygunum? Bu iki soru önemli.”
‘HAYAT, GENÇLERİN HAYATI’
Dr. Ayral’ın çocukları tercih yapacak ailelere tavsiyeleri ise şunlar:
"Çocukların hayatı, bizim hayatımız değil. Yaptıklarımızı veya yapamadıklarımızı çocuklara yansıtmamız onlara yapacağımız en büyük kötülük olur. Genç ne istiyorsa onun ortaya çıkmasına imkân sağlamalıyız. Bu kararlar hayatta nihai kararlar değil. Okuduğunuz üniversite hayatınızın geri kalanı için belirleyici değil. Denemeler yapmak, yanılmak çok mümkün. Bu hayatın sonu değil, insanların önünde uzun bir ömür var."
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