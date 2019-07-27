‘Puan ziyan olsun ama hayat ziyan olmasın’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri‘Puan ziyan olsun ama hayat ziyan olmasın’
GeriEğitim ‘Puan ziyan olsun ama hayat ziyan olmasın’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
DHA
27.07.2019 - 09:38, Son Güncelleme:/

‘Puan ziyan olsun ama hayat ziyan olmasın’

YKS tercihleri devam ediyor. Adaylar, 29 Temmuz’a kadar istedikleri üniversite ya da bölümleri tercih edebilecek. İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesinin mütevelli heyet başkanın tercih yapacak adaylara tavsiyesiyse şu: “Telaş ve panik yapmayın. Puanınız ziyan olsun ama hayat olmasın.”

‘Puan ziyan olsun ama hayat ziyan olmasın’
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 29 Temmuz’a kadar devam edecek. Zorlu sınav sürecini atlatan adayların bu tarihe kadar zorlu bir süreç bekliyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral’ın, üniversite tercihi yapacak adaylara tavsiyeleri var. "Telaş ve panik yapmayın, ‘puanım ziyan olmasın’ düşüncesinden vazgeçin. Puan ziyan olsun ama hayat ziyan olmasın" diyen Dr. Ayral’ın, önerileri şöyle:
‘Puan ziyan olsun ama hayat ziyan olmasın’“Sakin olun. Telaş ve panik yapmayın, başkalarının fikirlerinden uzak kendi iç fikirlerinize yakın olun. Hepimizin zihninde meslekler hiyerarşisi var, bu sahte bir hiyerarşi. Puanlamalara baktığımız zaman, insanların kendi isteklerinden ziyade toplumdaki diğerlerinin istekleriyle oluşmuş meslekler hiyerarşisi ortaya çıkıyor. Ben en çok neyi yapmak istiyorum? En çok neye uygunum? Bu iki soru önemli.”

‘HAYAT, GENÇLERİN HAYATI’
Dr. Ayral’ın çocukları tercih yapacak ailelere tavsiyeleri ise şunlar:
"Çocukların hayatı, bizim hayatımız değil. Yaptıklarımızı veya yapamadıklarımızı çocuklara yansıtmamız onlara yapacağımız en büyük kötülük olur. Genç ne istiyorsa onun ortaya çıkmasına imkân sağlamalıyız. Bu kararlar hayatta nihai kararlar değil. Okuduğunuz üniversite hayatınızın geri kalanı için belirleyici değil. Denemeler yapmak, yanılmak çok mümkün. Bu hayatın sonu değil, insanların önünde uzun bir ömür var."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
‘Puan ziyan olsun ama hayat ziyan olmasın’
Yeni nesil meslek liseleri
YÖK'ten ‘engel durumuna göre sınav ortamı oluşturulması’ kararı
Nitelikli çalışan yetiştirecekler