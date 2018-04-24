Psikomotor testi nedir?
Psikomotor testi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Pilot olabilmenin ön koşulları arasında yer alan psikomotor testi, el ayak koordinasyonu, dikkat ve tepki hızı değerlendirmesi gibi alanlarda gerçekleştirilecek. İşte, psikomotor testi hakkında merak edilen detaylar
Psikomotor testine girmeden pilot olamayacak olan adaylar, araştırmalarına devam ediyor. Peki, psikomotor testinin kapsamı nedir? İşte, kılavuzda yer alan bilgilere göre detaylı bilgiler
(a) Psikomotor Testi Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenen adaylar için uygulanacaktır.
(b) Adayların el-ayak-göz koordinasyonu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal farkındalık, seçici dikkat vb. yeteneklerini ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanır.
(c) Psikomotor testinden bayan ve erkek adaylardan 88 puanın altında alan adaylar elenir. Baraj puanının altında puan alan adaylar başarısız kabul edilerek Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılır, varsa diğer okul tercihleri için seçim aşamalarına devam ettirilir. Psikomotor testinin itirazı yapılmaz ve her adayın tek giriş hakkı vardır.
(ç) Psikomotor testinde aday geçti veya kaldı şeklinde değerlendirilir. Psikomotor testinden alınan puan değerlendirmede kullanılmaz.
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