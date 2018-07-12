Psikiyatri Uzmanı Dr. Yankı Yazgan’dan meslek tüyoları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Eğitim
12.07.2018 - 09:29, Son Güncelleme:

Psikiyatri Uzmanı Dr. Yankı Yazgan’dan meslek tüyoları

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Psikiyatri Uzmanı Dr. Yankı Yazgan’dan meslek tüyoları

Psikiyatri Uzmanı Dr. Yankı Yazgan, mesleğinin keyifli ve zor yönleriyle birlikte eğitim sürecini anlattı. Bu mesleği seçmek isteyen üniversite adaylarına önerilerde bulundu. İşte Dr. Yankı Yazgan’dan meslek tüyoları:

Psikiyatri Uzmanı Dr. Yankı Yazgan’dan meslek tüyolarıMesleğinizin zorlukları neler?
- Mesleğim, hekimlik ve psikiyatri uzmanlığı. Özellikle çocuk ve gençlerle, aileleriyle ve onların gelişimine katkıda bulunanlarla çalışıyorum. Gelişim süreçlerinde ortaya çıkan küçüklü büyüklü aksamaların aşılması amaçlı tedaviler yapıyorum. Küçük çocukların gelişimini ciddi biçimde bozan sorunların, onlarla ilgili sayısız güzel hayalleri olan anne-babaları ne kadar sarstığını, yaşamlarında çatlaklara yol açtığını görmek, kötü bir haber veren kişi olmak, işin zor kısımlarından. Ancak bu üzüntüyü, sorunu aşmak, yaşamı anlamlı ve yaşanır kılmak için bir enerjiye, işbirliğine döndürebilmek hekim olarak bana düşen görev. Bunun için bilimsel tıbbın sağladığı kılavuzluğu ailelere aktarmakla başlıyorum.

En keyifli yanları ne?
- Keyifli yanı çok. İşin gereği olan insanlara, çocuklara ve toplumun sağlığına katkıda bulunmak için sayısız fırsatın olması. Sağlık ocağında veya üniversite hastanesinde çalıştığımda da muayenehane hekimliği yaptığımda da bu fırsatlar elime geçti, kullandıkça mutlu oldum. 30-35 yıl önce muayene ve tedavi ettiğim hastalarımla karşılaştığımda, e-posta aldığımda keyif katlanıyor.

Eğitim süreci nasıl?
- Zorlu ama zevkli. Öğrenmeyi seviyorsanız, merak duygunuz kuvvetliyse, zorluğa dayanıp işin zevkine varıyorsunuz. Gerek tıp, gerek sonrasındaki uzmanlık eğitimi oldukça zahmetli. Ama hekimlik, diğer birçok değerli meslek gibi, zorluğa dayanmayı, kolaya kaçmamayı gerektiren, çok az kişinin pişmanlık duyduğu bir süreç. Bir yaşam tarzı, ruh hali. Fazladan iş yapılan, gerektiği düşünülenden en az bir adım öteye gidilen bir iş.

Bu bölümü seçmek isteyen gençlere neler önerirsiniz?
- Psikiyatri, tıbbın özündeki insan ilişkisi ve iletişimini en yoğun hissettiğiniz, ruhsal yapımızla bedenimiz ve beynimiz arasındaki etkileşime dayalı bir meslek. Yüz yüze insan ilişkisinin getirdiği hasta ile hekim arasındaki dayanışma, psikiyatriyle sınırlı kalmaz. Ruhsal iyilikle bedensel iyilik içiçe; bireyselle toplumsal sağlığın içiçeliği hekimin topluma olan sorumluluğunu belirler. Etkisi bu kadar genişleyebilen bir meslek zamanın ve teknolojinin ötesinde vardır.

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