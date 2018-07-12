Psikiyatri Uzmanı Dr. Yankı Yazgan’dan meslek tüyoları

Mesleğinizin zorlukları neler?

- Mesleğim, hekimlik ve psikiyatri uzmanlığı. Özellikle çocuk ve gençlerle, aileleriyle ve onların gelişimine katkıda bulunanlarla çalışıyorum. Gelişim süreçlerinde ortaya çıkan küçüklü büyüklü aksamaların aşılması amaçlı tedaviler yapıyorum. Küçük çocukların gelişimini ciddi biçimde bozan sorunların, onlarla ilgili sayısız güzel hayalleri olan anne-babaları ne kadar sarstığını, yaşamlarında çatlaklara yol açtığını görmek, kötü bir haber veren kişi olmak, işin zor kısımlarından. Ancak bu üzüntüyü, sorunu aşmak, yaşamı anlamlı ve yaşanır kılmak için bir enerjiye, işbirliğine döndürebilmek hekim olarak bana düşen görev. Bunun için bilimsel tıbbın sağladığı kılavuzluğu ailelere aktarmakla başlıyorum.

En keyifli yanları ne?

- Keyifli yanı çok. İşin gereği olan insanlara, çocuklara ve toplumun sağlığına katkıda bulunmak için sayısız fırsatın olması. Sağlık ocağında veya üniversite hastanesinde çalıştığımda da muayenehane hekimliği yaptığımda da bu fırsatlar elime geçti, kullandıkça mutlu oldum. 30-35 yıl önce muayene ve tedavi ettiğim hastalarımla karşılaştığımda, e-posta aldığımda keyif katlanıyor.

Eğitim süreci nasıl?

- Zorlu ama zevkli. Öğrenmeyi seviyorsanız, merak duygunuz kuvvetliyse, zorluğa dayanıp işin zevkine varıyorsunuz. Gerek tıp, gerek sonrasındaki uzmanlık eğitimi oldukça zahmetli. Ama hekimlik, diğer birçok değerli meslek gibi, zorluğa dayanmayı, kolaya kaçmamayı gerektiren, çok az kişinin pişmanlık duyduğu bir süreç. Bir yaşam tarzı, ruh hali. Fazladan iş yapılan, gerektiği düşünülenden en az bir adım öteye gidilen bir iş.

Bu bölümü seçmek isteyen gençlere neler önerirsiniz?

- Psikiyatri, tıbbın özündeki insan ilişkisi ve iletişimini en yoğun hissettiğiniz, ruhsal yapımızla bedenimiz ve beynimiz arasındaki etkileşime dayalı bir meslek. Yüz yüze insan ilişkisinin getirdiği hasta ile hekim arasındaki dayanışma, psikiyatriyle sınırlı kalmaz. Ruhsal iyilikle bedensel iyilik içiçe; bireyselle toplumsal sağlığın içiçeliği hekimin topluma olan sorumluluğunu belirler. Etkisi bu kadar genişleyebilen bir meslek zamanın ve teknolojinin ötesinde vardır.