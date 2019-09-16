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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
16.09.2019 - 17:51, Son Güncelleme:/

Proje okulda akademisyenler derse girmeye başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un liselerde fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerini üniversitelerden akademisyenlerin vereceğini açıklaması üzerine ilk çalışma Erzincan’da başlatıldı. Erzincan Lisesi’nde Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, din kültürü ve ahlak bilgisi, Prof. Dr. Ekrem Köksal kimya, Doç. Dr. Erhan Zeytun biyoloji ve Öğretim Görevlisi Selçuk Kılıç ise fizik derslerine girdi.

Proje okulda akademisyenler derse girmeye başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ’Proje Okulu’ olarak kabul edilen Erzincan Lisesi'nde, akademisyenler öğrencilere ders verdi. Okul Müdürü İbrahim Salar’ın yaptığı görüşmeler sonucunda Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Prof. Dr. Ekrem Köksal kimya, Doç. Dr. Erhan Zeytun biyoloji ve Öğretim Görevlisi Selçuk Kılıç ise fizik derslerine girdi.

Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Köksal, "Bir kimya öğretmeni olarak burada derse girmek beni çok heyecanlandırdı. İnşallah bu yıl boyunca gençlerle kimya adına bildiklerimizi paylaşıp günü geldiğinde bu gençlerimiz de burada başka öğrencilere faydalı olmalarına katkı sağlayabilirsek bizi sevindiren en önemli etken olacak" dedi. 

Biyoloji dersinde lise öğrencileriyle buluşan Doç. Dr. Erhan Zeytun, temel bilgilerin akademik bilgilerle karışımının öğrencilere faydalı olacağını belirterek, "Temel bilgilerin akademik bilgilerle karışımı ve öğrencilerin konuyu çok daha farklı yönleriyle görmelerine olanak sağlayacak. Ufuklarını genişletebilmek ve daha uzaklara bakabilmek için önemli bir adım olacak" diye konuştu.

Derslerdeki amaçlarının öğrencileri işlemek, var olan bilgilerini artırmak olduğunu belirten öğretim görevlisi Selçuk Kılıç ise, şunları söyledi: "Bizim buradaki hedefimiz öğrencileri işlemek. Var olan bilgi ve birikimlerini arttırmak ve bunun neticesinde öğrencilerimizi Türkiye’de belli üniversitelere gönderebilmek. Tabi Erzincan Lisesi'nin proje okulu olması özellikle de göz önünde bir okul olması çok önemli. Üniversite sınavlarında da üst üste başarı elde etmiş bir lise. Ayrıca Türkiye’de adından bayağı söz ettirmiş bir okul."

Akademisyenlerin derse girmesi projesinde tarihi Erzincan Lisesi'nin proje okulu seçildiğini belirten Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, kendisinin de haftada iki gün din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine gireceğini söyledi. Konularında uzman olan akademisyenlerin derse girmelerinin çocukları motive edeceğini belirten Gün, "Özellikle üniversiteyle işbirliği içerisinde olunması hususu bizi heyecanlandırdı. 27 yıllık öğretmenlik hayatımda öğrenciler kadar heyecanlıyım en az onlar kadar heyecanlı olmakla birlikte bugün aynı zamanda üniversiteden gelen kıymetli akademisyenlerle birlikte okulumuzda olmak bizi daha da heyecanlandırıyor" dedi.

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