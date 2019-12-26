Profesörden öğrencilere: Rezil saldırı

Hakaret iddiasını Merve isimli öğrenci sosyal medyada duyurdu. Merve, Twitter’dan “Bugün üniversitede yanımda oturan mini etekli kadın arkadaşıma, okula jürilik yapmaya gelmiş eski bir akademisyen ‘o... musun, pavyon mu burası’ dedi. Karşı çıkıp tartışınca da üzerime yürüyüp çenemi tuttu. Okulun akademisyeni olan kendi hocam da arkadan olanı biteni seyretti” mesajını paylaştı.

‘İLGİLİ KİŞİ BENİM’

Tacize uğradığını iddia eden diğer öğrenci Sebahat Ok ise “Tacize uğrayan ilgili kişi benim ancak kendime gelebildim. Atilla Girgin denen o şahıs dün bizi taciz etmekle kalmadı, üzerimize yürüyüp şiddete kalkıştı. Bir akademisyenin gözü önünde, eski bir akademisyen tarafından ‘O... mı geldiniz buraya’ sorusuna maruz kaldık” paylaşımını yaptı. Kadın örgütleri sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda olayı duyurarak Girgin’in cezalandırılmasını istedi. Hürriyet’in telefonla ulaşmaya çalıştığı Prof. Dr. Atilla Girgin ise cevap vermedi.

DEKANLIK: İNCELEME BAŞLADI BU DURUM TASVİP EDİLEMEZ

TEPKİLER üzerine dün açıklama yapan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fakültemizde, 24 Aralık Salı günü gerçekleştirilen bir doktora jürisinde, üye olarak yer alan ve halen bir vakıf üniversitesinde profesör unvanıyla görev yapmakta olan bir öğretim üyesinin, jüri sonrası fakültemizden ayrılmadan hemen önce koridorda karşılaştığı iki kadın öğrencimize yönelik hakareti ile ilgili derhal inceleme başlatılmıştır. Üniversitemizin ve fakültemizin, öğrenci odaklı anlayışı ve bilim etiğine tam bağlılık yönündeki değerleri çerçevesinde, yaşanan bu durumun tasvip edilmesi mümkün değildir. Dekanlığımız, konuyla ile ilgili tüm süreçlerin takipçisi olacaktır. Öğrencilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

KİMDİR

ANKARA Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan 1969’da mezun olan Prof. Dr. Atilla Girgin, 1968’de Anadolu Ajansı’nda gazeteciliğe başladı. 1985’te ajansın ‘İstanbul Bölge Müdürü’ olan Girgin, 1987’de ise İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda meslek derslerine girdi. Anadolu Ajansı’nda 8.5 yıl çalıştıktan sonra, TRT Haber Dairesi Başkanlığı’na getirildi. Doktorasını “Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik’i” yapan Girgin, 2007’de ise profesörlüğe atandı.