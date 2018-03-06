Profesör timsahı avlayan jaguarı fotoğrafladı, sergi açtı

Araştırmacı profesörün 15 yıl boyunca çektiği yaban hayatı fotoğrafları vahşi yaşama ilgi duyanlarla buluşuyor. Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk’ün 4 kıtada çektiği yaklaşık 40 fotoğraftan oluşan ‘Yabana Tanıklık’ başlıklı sergi açtı. Sergi, 3-17 Mart arasında Taksim Metrosu Kültür A.Ş. Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak gezilebilecek.

Tıp öğrencisiyken fotoğrafa merak saran Öztürk’ün Güney Amerika’da Brezilya’dan Pantanal bölgesi, Afrika’da Kenya’dan Masai Mara ve Amboseli bölgeleri; Tanzanya’dan Serengeti bölgesi ile Malezya ve Avustralya’dan fotoğraflarının yer aldığı sergide, Türkiye’den de birkaç kare var.

SERGİNİN YILDIZI JAGUARIN TİMSAH AVI

Öztürk’ü en çok tatmin eden ve serginin yıldızı olan fotoğrafı, jaguarın timsahı avladığı sahne oldu. Öztürk, jaguar fotoğrafı çekmek için Brezilya Pantanal’a yaptığı seyahati şöyle anlatıyor: “Buradan kalkıp saatlerce süren uçuşla Brezilya’ya gittim. Brezilya içinde 4-5 saat daha seyahat ederek Pantanal’a ulaştım. Güzel bir söz var ‘Şans ancak hazırlıklı olanları yakalar.’ Jaguar fotoğrafı çekmek çok zor aslında. Ormanın derinliklerinde yaşıyor ve görülmesi mümkün olan tek zaman ağustos ve ekim arası. Jaguarlar bu kurak zamanlarda su içmek için nehir kenarlarına geliyor. Tek şansınız bu. Bana ise büyük bir ödülle av sahnesi yakalamak nasip oldu. En güzel ışık, en güzel arka plan, en güzel saat hepsi bir araya geldi ve jaguarın timsahı avladığı sahneyi bu şekilde fotoğrafladım.”

7 BÜYÜK KEDİYİ FOTOĞRAFLAMAK İSTİYOR

Öztürk’ün verdiği bilgiye göre, bu aslında devam eden bir projenin habercisi olan bir sergi. Yedi büyük kediyi yaşadıkları ortamda fotoğraflamayı isteyen Öztürk aslan, kaplan, çita, jaguar, leopar, puma, kar leoparını görüntülemeyi hedefliyor.

TEMATİK ARAŞTIRMA MERKEZİNİN MÜDÜRÜ

Fas, İspanya ve Çin’de de fotoğraf çektiğini bildiren Dr. Öztürk hekim olmasının gözlem yapma yeteneğini geliştirdiğini anlatıyor. Seyahatlerinden önce kapsamlı bir araştırma yaptığını belirten Öztürk, yaban hayvanlarının beslenme, barınma ve saklanma alışkanlıklarına dair ön bilgisinin işini kolaylaştırdığını söylüyor. Müdürlüğünü yaptığı REMER’e dair bilgiler de veren Öztürk, tematik bir araştırma merkezi olduğunu ifade ettiği merkezde, 30’a yakın doktoralı araştırmacının ve 200’e yakın yüksek lisans öğrencisinin çalıştığını anlattı.