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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
04.05.2018 - 16:03, Son Güncelleme:

Prof. Dr. Yaşargil proje yarışmasında finalistler yarışacak

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Prof. Dr. Yaşargil proje yarışmasında finalistler yarışacak

İstanbul’da özel bir eğitim kurumu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Prof. Dr. Gazi Yaşargil Ulusal ve Uluslararası Fen Bilimleri Proje Yarışması’, dünyaca tanınan bilim insanın da katılımıyla 5 Mayıs’ta yapılacak. Yarışacak 40 finalist çalışmalarını sergilerken, dereceye girenler ödüllendirilecek.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil Ulusal ve Uluslararası Fen Bilimleri Proje Yarışması’, 5 Mayıs’ta yapılacak. Fenerbahçe Koleji’nin düzenlediği yarışma, ortaokul düzeyinde fen bilgisi, lisede ise fizik, kimya ve biyoloji alanlarında düzenleniyor. Bu kapsamda jüri tarafından ön elemeden geçen 40 proje, 5 Mayıs’ta okulda sergilenecek. Her branşta ilk üçe giren projelerse ödüllendirilecek. Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in de katılacağı ödül töreninde, öğrenciler dünyanın sayılı bilim insanlarından biriyle tanışma fırsatı da bulacak.

PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL KİMDİR?
Yaşargil, dünyanın önde gelen beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarından biri. Çalışmalarını uzun yıllar yurtdışında sürdüren bilim insanı dünya tıp tarihine geçen 50 hekimden biri olarak gösteriliyor. Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 6 Temmuz 1925’te Diyarbakır’ın Lice kasabasında doğdu. Aynı yıl aile Ankara’ya yerleşip, 5 kardeş Ankara’da okullara gitti. Gazi, Atatürk Lisesi’nde Latince öğretilen klasik şubeden Mayıs 1943’te mezun oldu. Sonbahar 1943’te Almanya’da Friedrich Schiller Üniversitesi’nde, Jena-Thüringen tıp eğitimine başladı. İki sömester sonra Mart 1945’te İsviçre’ye geçti. Basel Üniversitesi’nde tıp tahsiline devam edip sonbahar 1949’da mezun oldu. Üç ay Anatomi Enstitüsü’nde beyin anatomisi üzerine Dr. Josef Klingler’in yanında çalıştı. 1950-1953 arasında birer sene nöroloji-psikiyatri, dahiliye ve genel cerrahide asistanlık yaptıktan sonra Ocak 1953’te Zürich Üniversitesi’nde beyin cerrahisi kliniğinde Prof. H. Krayenbühl ve Prof. G. Weber yanında uzmanlığını yaptı. 1960’da doçent, 1965’te profesör, 1973’te ordinarius profesör olup aynı klinikte 1993’e kadar direktörlük görevini yürüttü. Zürich Üniversitesi Nöroşirurji kliniğindeki şeflik görevinden Ocak 1993’te emekli oldu. Ekim 1994’te Arkansas Üniversitesi, Yaşargil’e profesörlük görevi verdi. Bu hastanede ameliyatlar yaptı, dersler verdi, yayımlar çkıardı, mikronöroşirurji laboratuvarı kurdu. Ekim 2013 Arkansas Üniversitesi’nden emekli oldu. Bilim insanı Kasım 2013’ten itibaren Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

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