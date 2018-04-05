Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Prof. Dr. Ortaylı: Öğretmenlikte en zayıf branş tarih

    Prof. Dr. Ortaylı: Öğretmenlikte en zayıf branş tarih

    İHA
    05.04.2018 - 12:11 | Son Güncelleme:

    Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türk öğretmen dünyasında en zayıf kategori tarih öğretmenleridir. Okul tarih kitapları Talim Terbiye Kurulundan kötü üsluplu, coğrafya mevhumundan uzak, beceriksiz, paldır küldür geçiyor. Hala alır bakarım bir Rus, Alman, Fransız okul kitabının kalitesine bunların çıkması mümkün değil. O kitaplar çok mükemmel mi? Hayır değil ama ideoloji aşılıyor” dedi.

    Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Siyaset Kulübü’nün konuğu oldu. Ortaylı, “Türk devrimi, zaman ve mekânlarıyla dünya coğrafyasını, tarihini araştırmak, öğrenmek ve öğretmektir. Böyle bakacaksınız. Bu önemli bir şey. Müziğiyle, resmiyle, filolojiyle, tarih bilgisiyle Türk devrimi dünyayı geniş bir coğrafyada Sümerlere kadar giderek öğrenmek üzerine oturur. Türk öğretmen dünyasında en zayıf kategori tarih öğretmenleridir. Okul tarih kitapları Talim Terbiye Kurulundan kötü üsluplu, coğrafya mevhumundan uzak, beceriksiz, paldır küldür geçiyor. Hala alır bakarım bir Rus, Alman, Fransız okul kitabının kalitesine bunların çıkması mümkün değil. O kitaplar çok mükemmel mi? Hayır değil ama ideoloji aşılıyor” dedi.

    Prof. Dr. Ortaylı: Öğretmenlikte en zayıf branş tarih

    'EĞİTİMİ BİZ YOZLAŞTIRIYORUZ'
    Tarih eğitiminin mutlaka güzel bir dille ve senkronik bilgiyle aktarılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ortaylı, tarih bilgilerinin aktarılmasının karşılaştırma ve benzetmelerle yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Konuşmasında eğitimin yozlaştırılmasının yeni efsane olarak anlatıldığını da belirten şöyle konuştu:
    “Eğitimi biz yozlaştırıyoruz. Bir kere biz eğitimi çok iyi verdik. Atatürk devrinde eğitim her isteyene verildi ve iyi verildi. Polatlı köyünden Gazi Yaşargil, Mardin’in köyünden Nobel ödüllü Aziz Sancar’a dek. Okul kurmayı bilmeyen insanlar değiliz ama onun bunun keyfine bırakırsan sonucu da buna göre olur. Bütün taşralara üniversite kuramazsın. Yazık çocuklara, oradan bir şey bekler. Zaten millet çocuğu oraya girecek, bitirecek, iş bulacak diye bekliyor.”

    Etiketler: Tarih Öğretmeni
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri