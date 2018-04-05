Prof. Dr. Ortaylı: Öğretmenlikte en zayıf branş tarih

Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Siyaset Kulübü’nün konuğu oldu. Ortaylı, “Türk devrimi, zaman ve mekânlarıyla dünya coğrafyasını, tarihini araştırmak, öğrenmek ve öğretmektir. Böyle bakacaksınız. Bu önemli bir şey. Müziğiyle, resmiyle, filolojiyle, tarih bilgisiyle Türk devrimi dünyayı geniş bir coğrafyada Sümerlere kadar giderek öğrenmek üzerine oturur. Türk öğretmen dünyasında en zayıf kategori tarih öğretmenleridir. Okul tarih kitapları Talim Terbiye Kurulundan kötü üsluplu, coğrafya mevhumundan uzak, beceriksiz, paldır küldür geçiyor. Hala alır bakarım bir Rus, Alman, Fransız okul kitabının kalitesine bunların çıkması mümkün değil. O kitaplar çok mükemmel mi? Hayır değil ama ideoloji aşılıyor” dedi.

'EĞİTİMİ BİZ YOZLAŞTIRIYORUZ'

Tarih eğitiminin mutlaka güzel bir dille ve senkronik bilgiyle aktarılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ortaylı, tarih bilgilerinin aktarılmasının karşılaştırma ve benzetmelerle yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Konuşmasında eğitimin yozlaştırılmasının yeni efsane olarak anlatıldığını da belirten şöyle konuştu:

“Eğitimi biz yozlaştırıyoruz. Bir kere biz eğitimi çok iyi verdik. Atatürk devrinde eğitim her isteyene verildi ve iyi verildi. Polatlı köyünden Gazi Yaşargil, Mardin’in köyünden Nobel ödüllü Aziz Sancar’a dek. Okul kurmayı bilmeyen insanlar değiliz ama onun bunun keyfine bırakırsan sonucu da buna göre olur. Bütün taşralara üniversite kuramazsın. Yazık çocuklara, oradan bir şey bekler. Zaten millet çocuğu oraya girecek, bitirecek, iş bulacak diye bekliyor.”