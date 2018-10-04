Prof. Dr. Hotamışlıgil’e Avrupa’dan ödül
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği-Novo Nordisk Vakfı Diyabet Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görüldü. Prof. Dr. Hotamışlıgil’e bu ödülü kazandıran ise, 25 yıldır gerçekleştirdiği çalışmaların diyabet ve obezlik konusunda önemli yeniliklere, farkındalıklara yol açması ve yeni bilimsel araştırmaları tetiklemesi.
Harvard Üniversitesi Genetik ve Karmaşık Hastalıklar Bölümü Başkanı olan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, 25 yıldır gerçekleştirdiği çalışmaların diyabet ve obezlik konusunda önemli yeniliklere, farkındalıklara yol açması ve yeni bilimsel araştırmaları tetiklemesi nedeniyle, Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği-Novo Nordisk Vakfı Diyabet Mükemmeliyet Ödülü’nü aldı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki eğitimi sonrasında doktorasını Harvard Üniversitesi’nde tamamlayarak, doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı. Hotamışlıgil’in buluşları çok sayıda ilaç geliştirme programının temelini oluşturdu. Hotamışlıgil, 150’nin üzerinde makale, 25.000’in üzerinde atıf, 10’dan fazla patent ile sonuçlanan çalışmaları ile tüm dünyayı etkileyen bir bilim adamı olarak tanınıyor. Prof. Hotamışlıgil, Ocak 2013’ten bu yana Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi.
‘BİZLERE ÖRNEK OLUYOR’
Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Sondan Durukanoğlu Feyiz, “Hayatını, bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisine adayan, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ile birlikte çalışmak bize gurur veriyor. Kendisi, fikirleri, vizyonu ve çalışma disiplini ile hem biz akademisyenlere hem de öğrencilere örnek oluyor. Gerek tıp dünyasına katkılarından gerekse de aldığı ödülden dolayı kendisini yürekten kutluyorum” dedi.
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