Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı anısına konferans düzenlendi

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın vefatının 1’inci yıl dönümünde bir konferans düzenledi. 7 Mart’ta ‘Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı Anısına: Sosyal Bilimlerin Toplumla Buluşması’ başlığıyla İstanbul’da düzenlenen konferansta akademi, sivil toplum, özel sektör ve medya kurumlarının önde gelen isimleri Prof. Kağıtçıbaşı’nın ideallerinin yaşatılması ve geliştirilmesi amacıyla bir araya geldi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI ELE ALINDI

Açılış konuşmalarını Galatasaray Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’ın gerçekleştirdiği etkinlikte Prof. Dr. Kağıtçıbaşı’nın bilimsel çalışmaları dönemimin akademik ve sosyal gelişmeleri ışığında ele alındı. Bilginin ve bilimin toplum yararına kullanılması gerektiği yolundaki yaklaşımına uygulama örnekleriyle vurgu yapıldı. Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün yönetiminde ‘Sosyal Bilimler ile Nasıl Daha İyi Bir Toplum Yaratabiliriz? : Türkiye’den Düşünceler ve Örnekler’ başlığıyla düzenlenen panel bölümünde ise, Bilim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Alpar, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akman, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin, Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder, Sabancı Üniversitesi Emeritus Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Öncü ve Psikiyatr Dr. Yankı Yazgan farklı sektör ve disiplinlerin, sosyal bilim çalışmalarından faydalanarak toplumsal gelişime ve insan esenliğine katkı sağlaması için öneriler sundular.

“IŞIĞIYLA İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Etkinlikte Anne Çocuk Eğitim Vakfı adına konuşan AÇEV Genel Müdürü Nalan Yalçın, “Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın en önemli özelliklerinden biri, bilimin topluma hizmet için de kullanılması ve insan hayatını iyileştirecek her alana sirayet etmesi konusundaki tutkusuydu. Biz bugün, bu anlayışın yaşatılmasına ve geliştirilmesine dikkat çekmek istiyoruz. Prof. Dr. Kağıtçıbaşı, tüm çalışmalarında sosyal bilimlerin birçok konuda insan gelişimine ve esenliğine katkı yapma potansiyeline sahip olduğunu savundu. AÇEV, ideallerinin vücut bulduğu en önemli kurumlardan biriydi. AÇEV olarak biz de birlikte çıktığımız yolda, Prof. Dr. Kağıtçıbaşı’nın ışığıyla ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.