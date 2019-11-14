Prof. Dr. Ayşe Nurdagül Akın'a, BM Nüfus Fonu ödülü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriProf. Dr. Ayşe Nurdagül Akın'a, BM Nüfus Fonu ödülü
GeriEğitim Prof. Dr. Ayşe Nurdagül Akın'a, BM Nüfus Fonu ödülü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 14.11.2019 - 10:57, Son Güncelleme:/

Prof. Dr. Ayşe Nurdagül Akın'a, BM Nüfus Fonu ödülü

Prof. Dr. Ayşe Nurdagül Akın, uluslararası nüfus ve kalkınma alanına sunduğu katkılardan dolayı BM Nüfus Fonu ödülünü aldı.

Prof. Dr. Ayşe Nurdagül Akın'a, BM Nüfus Fonu ödülü
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Başkent Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nurdagül Akın, riskli veya istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, üreme sağlığı ve kadının güçlenmesi alanlarındaki çalışmaları nedeniyle Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından ödüle layık görüldü.

Birleşmiş Milletler'in (BM) koordine ettiği, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'na (ICPD) 1994'te de katılan Prof. Dr. Akın, ICPD'nin 25'inci yıl dönümünde düzenlenen ICPD Nairobi Zirvesi'nde, 1994'ten bu yana uluslararası nüfus ve kalkınma alanına sunduğu katkılardan dolayı ödül aldı. Akın, törende yaptığı konuşmada, ICPD'nin 25 yıl önce Kahire'de düzenlenen toplantısına genç bir kadın olarak katıldığını anlattı, UNFPA'nın 1994'teki o toplantıdan bu yana uluslararası mutabakatla ortaya konan taahhütlerin gerçekleşmesi için öncü rol oynadığını söyledi. Kadınların yaşamlarının iyileştirilmesi ve hakları için verilen çabalara bağlılıkla katkıda bulunmaktan onur duyduğunu belirten Akın, ödüle layık görüldüğü için teşekkürlerini sundu.

Kenya ve Danimarka hükümetlerinin ev sahipliğinde ve UNFPA işbirliğinde düzenlenen ‘Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın (ICPD) 25'inci yıl dönümünde Nairobi Zirvesi: Süreci Hızlandırmak’ Konferansı'nın ikinci gününde düzenlenen ödül törenine, Butan'ın Ana Kraliçesi Sangay Choden Wangchuck, UNFPA İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem, UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alanna Armitage, UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa'nın yanı sıra çeşitli ülkelerden hükümet yetkilileri, akademisyenler ve aktivistler katıldı. Törende ayrıca Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ile aralarında kamu görevlilerinin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve UNFPA yetkililerinin olduğu heyet de yer aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle