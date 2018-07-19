Prof. Dr. Ahmet Oral’dan fizik seçecek adaylara öneriler

- Mesleğinizin zorlukları neler?

Fizik, lise öğrencileri tarafından genelde çok zor olarak algılansa da aslında o kadar zor olmayan ve çok zevkli bir alan. Özellikle meraklı olan gençler için tavsiye ederim.

İyi bir matematik ve geometri temeline ihtiyaç var. Fizikteki gelişmeleri öğrenmek için de sürekli yeni çalışmaları takip etmeniz ve konferanslara gitmeniz gerekiyor.

- En keyifli yanları ne?

Öğrencilerimle beraber dünyada hiç kimsenin aklına gelmemiş işleri bulup başarmak büyük bir keyif veriyor. Bir de gençleri dünyada en ileri, en iyi, kimsenin yapmadığı işleri yapabileceklerine motive edip, onların başarılarını görmek en güzel anlar.

- Eğitim süreci nasıl?

Eğitim, temel matematik ve teorik fizik ağırlıklı. Maalesef ülkemizde deneysel dersler oldukça az. O yüzden zor konular, kolay özümsenemiyor. Bu sıkıntıyı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) aşmaya çalışıyoruz. Nanoteknoloji ve optik konusunda yapabileceğimiz çok şey var ve endüstrinin ihtiyacı olan fizikçileri yetiştirmemiz gerekiyor.

- Geleceğin meslekleri arasında gösterilen bu dalı seçmek isteyen gençlere neler önerirsiniz?

Fizik, en eğlenceli alanlardan birisi. Zor işlerle uğraşıp evrenin, maddenin, doğanın kurallarının sırlarını ve sınırlarını keşfedip, bilimi ve teknolojiyi ileri götürmek isteyen gençler için şiddetle tavsiye ederim.