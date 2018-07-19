Prof. Dr. Ahmet Oral’dan fizik seçecek adaylara öneriler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Eğitim
19.07.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

Prof. Dr. Ahmet Oral’dan fizik seçecek adaylara öneriler

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Prof. Dr. Ahmet Oral’dan fizik seçecek adaylara öneriler

Oxford Üniversitesi’nin Bilimde Violette ve Samuel Glasstone Araştırma Bursu sahibi, ODTÜ Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Oral, üniversitede fizik seçmek isteyen adaylar için önerilerde bulundu. Bu alanın zor ve keyifli yanlarını, eğitim sürecini anlattı.

Prof. Dr. Ahmet Oral’dan fizik seçecek adaylara öneriler- Mesleğinizin zorlukları neler?
Fizik, lise öğrencileri tarafından genelde çok zor olarak algılansa da aslında o kadar zor olmayan ve çok zevkli bir alan. Özellikle meraklı olan gençler için tavsiye ederim.

İyi bir matematik ve geometri temeline ihtiyaç var. Fizikteki gelişmeleri öğrenmek için de sürekli yeni çalışmaları takip etmeniz ve konferanslara gitmeniz gerekiyor.

- En keyifli yanları ne?
Öğrencilerimle beraber dünyada hiç kimsenin aklına gelmemiş işleri bulup başarmak büyük bir keyif veriyor. Bir de gençleri dünyada en ileri, en iyi, kimsenin yapmadığı işleri yapabileceklerine motive edip, onların başarılarını görmek en güzel anlar.

- Eğitim süreci nasıl?
Eğitim, temel matematik ve teorik fizik ağırlıklı. Maalesef ülkemizde deneysel dersler oldukça az. O yüzden zor konular, kolay özümsenemiyor. Bu sıkıntıyı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) aşmaya çalışıyoruz. Nanoteknoloji ve optik konusunda yapabileceğimiz çok şey var ve endüstrinin ihtiyacı olan fizikçileri yetiştirmemiz gerekiyor.

- Geleceğin meslekleri arasında gösterilen bu dalı seçmek isteyen gençlere neler önerirsiniz?
Fizik, en eğlenceli alanlardan birisi. Zor işlerle uğraşıp evrenin, maddenin, doğanın kurallarının sırlarını ve sınırlarını keşfedip, bilimi ve teknolojiyi ileri götürmek isteyen gençler için şiddetle tavsiye ederim.

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