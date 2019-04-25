Prag’dan ödülle döndüler
Matematik, coğrafya, biyoloji, fizik, kimya, Almanca ve İngilizce branşlarında düzenlenen ‘XV. Uluslararası Bilim Temelleri Urfodu Bilgi Yarışması’ yapıldı. Kazanan öğrenciler, Çekya’nın Prag şehrinde gerçekleştirilen yarışmalarda matematik ve biyoloji dalında birçok ödülün sahibi oldu.
Beyaz Rusya, Bulgaristan, Çek cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Çin Cumhuriyeti ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘XV. Uluslararası Bilim Temelleri Urfodu Bilgi Yarışması’na Çekya’nın Prag şehrinde yapıldı. Türkiye’den Aka Okulları, katıldığı yarışmada, matematik ve biyoloji alanında ödüllerle döndü.
1 ALTIN MADALYA, 3 BİRİNCİLİK
Matematik bölümü öğretmenleri Didem Us Ceylan ve Duygu Çakır rehberliğinde; 6’ncı sınıf öğrencisi Eymen Aksoy altın madalya; 6’ncı sınıf öğrencisi Ekin Göker, 8’inci sınıf öğrencisi Sena Melek ve 10’uncu sınıf öğrencisi Burak Berk ise birincilik diploması kazandı.
MATEMATİKTE 3 ÖDÜL
Biyoloji bölümü öğretmeni Balahanım Ağaoğlu rehberliğinde; 6’ncı sınıf öğrencisi Behzat Eren Ceylan altın madalya; 6’ncı sınıf öğrencisi Nehir Kocagil bronz madalya; 6’ncı sınıf öğrencisi Yavuz Selim Albayrak ise ikincilik diploması aldı.
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